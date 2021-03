Intel Lunar Lake: rýsují se Core 14. generace

Intel na trh brzy vypustí svou 11. generaci desktopových procesorů Core, čili Rocket Lake-S, kterým v mobilním světě dělají společnost Tiger Lake. Ty by se měly opět sjednotit v rámci 12. generace známé jako Alder Lake, aby poté přišla 13. generace zvaná Meteor Lake a pak už by to mohly být právě Lunar Lake coby 14. generace.

Nyní se objevila podpora Lunar Lake už v ethernetových ovladačích e1000e pro gigabitové kontrolery Intel a systémy Linux, stejně jako se dříve objevily aktualizace pro Comet Lake či Tiger Lake.

My ovšem stále nevíme, co můžeme od generace Lunar Lake očekávat, i když už začíná být jasné, že opravdu půjde o procesory Core, které budou následovat generaci Meteor Lake. Ostatně o té zatím také nevíme téměř nic a o Lunar Lake se objevil pouze jeden drb, a sice že by mohly využít I/O čip podobně jako moderní generace procesorů Ryzen či EPYC.

Spekuluje se také, že Intel chce zachovat patici LGA 1700 pro alespoň tři procesorové generace, čili právě Lunar Lake by mohly být poslední, která ji využije. Vedle toho by už také měla obsahovat integrovaná grafická jádra Xe Gen 13 stejně jako Ponte Vecchio.

A aby to nebylo tak jednoduché, máme tu také Raptor Lake , o nichž jsme také už slyšeli jako o nástupcích Alder Lake. Takže kam bychom si je měli zařadit, když po Alder Lake mají dle výše uvedeného výčtu nastoupit Meteor Lake? Zatím lze říci jen to, že může jít o případně oprášený Alder Lake, čili klasický Refresh, který by tak mohl pozdržet nástup dalších generací.

To by dávalo smysl vzhledem k tomu, že Meteor Lake už mají být 7nm procesory, přičemž Intel měl v posledním roce s vývojem tohoto procesu problémy, které způsobily jeho zdržení, čili generace Raptor Lake bude možná prostě a jednoduše nevyhnutelná "vata", podobně jako se mluví v případě AMD o nástupu procesorů Warhol, čili ještě jedné 7nm generaci předcházející 5nm procesorům Raphael.

Nicméně o všem, co v případě Intelu bude následovat po Alder Lake, můžeme nyní mluvit jen v rámci spekulací a i kdyby ty byly v dnešní době zcela pravdivé, je toho dost, co se může změnit.

