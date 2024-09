Intel Lunar Lake ve výdrži na baterii výrazně zastínil i MacBooky Air s M2 a M3

Intel nedávno představil novou řadu velmi úsporných mobilních procesorů Lunar Lake, které se mohou chlubit nízkými spotřebami, alespoň co se papírových hodnot týče. PBP většiny čipů činí 17 W, MTP je pak na hodnotě 37 W. Pokud jde o přehrávání videa, tam přichází na řadu speciální části procesorů (různé "Media Engine" a podobně) a zdá se, že tyto části budou v případě notebooků s procesory Lunar Lake opravdu velmi efektivní. Objevil se totiž test notebooku Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition s čipem Lunar Lake, 32 GB RAM a Windows 11 24H2, na kterém bylo přehráváno video v rozlišení Full HD ve formátu H.264 při 24 fps beze zvuku, bez podsvícení kláves a bez připojení na internet. Jas displeje byl nastaven na 150 nitů.



Notebooky Apple MacBook dosáhly samy o sobě velmi pěkných výsledků. Model s čipem Apple M2 a 8 GB RAM se dostal na 18 hodin a 19 minut, verze s Apple M3 a 24 GB RAM zvládla dokonce 18 hodin a 32 minut. To byl ale výrazný rozdíl proti notebooku Lenova, který dosáhl dokonce 23 hodin a 54 minut. To je o zhruba 5,5 hodiny přehrávání videa déle a cca o 30 % navíc. Je nutné podotknout, že Lenovo mělo se 70Wh baterií trochu náskok před Applem, který má u 15" verze notebooku MacBook Air lehce menší 66,5Wh baterii, to je ale jen 5 % navíc pro Lenovo a Lunar Lake, takže tu máme stále cca 25 % navíc (to ale může být i displejem a jinými vlastnostmi, ne jen úspornějším procesorem). Také je nutno poznamenat, že test prezentovalo samotné Lenovo, nejde tedy o nezávislý test.