Intel má chystat N250, úsporný procesor Twin Lake se 4 jádry

Společnost Intel podle zákulisních informací chystá nový mobilní ultra-úsporný procesor Intel N250. Mělo by jít o nástupce nynějších modelů Alder Lake. Hovoří se o názvu Twin Lake, nicméně architekturou by o žádnou zásadní změnu jít nemělo. Stále tu budou jen a pouze dobře známá úsporná jádra Gracemont (E-Core) bez jakýchkoli výkonných jader. Jak je známo, E-Core nepodporují Hyper-Threading, takže tu mluvíme o přítomnosti 4 jader a podpoře max. 4 vláken najednou. V podstatě tak půjde o jakýsi Alder Lake Refresh.

Základní frekvence má činit 1,2 GHz, což není mnoho, dopomáhá to ale udržet PBP procesoru do 12 W, možná ale bude spotřeba ještě nižší. Ostatně předchozí 4jádrový Intel N200 má jen pouhých 6 W. Tam byl maximální takt v Turbu 3,7 GHz a proslýchá se, že N250 my mohl jít s frekvencemi o 200 MHz výše. Na trh se novinka dostane pravděpodobně v první polovině příštího roku a očekávat ji můžeme ve velmi levných noteboocích, kde není důležitý výkon, ale nízká cena a dlouhá výdrž baterie.