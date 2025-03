Intel má nového CEO, je jím Lip-Bu Tan

Vedení společnosti Intel se po dočasném období, kdy firmě šéfovali Co-CEO David Zinsner a Michelle (MJ) Johnston Holthaus, dostává konečně do fáze, kdy ji bude řídit jen jeden člověk. Představenstvo našlo nového CEO, kterým se stane Lip-Bu Tan. Ve věku 65 let se vrací do Intelu, kde byl mezi lety 2022 a 2024 členem představenstva. To v srpnu 2024 opustil, nyní ale půjde rovnou do čela firmy. Tan má dlouhou historii v technologickém světě a byl CEO společnosti Cadence Design Systems od roku 2009 až do roku 2021. Firma za tu dobu zdvojnásobila příjmy, zlepšila provozní marže a cena akcií stoupla o 3200 %.

Je také zakladatelem společnosti Walden Catalyst Ventures a ředitelem Walden International, současně je také členem představenstev ve společnostech Credo Technology Group a Schneider Electric. Pokud jde o dosavadní vedení, tak David Zinsner odejde z pozice Co-CEO, nicméně zůstane mu funkce výkonného viceprezidenta firmy a CFO. Johnston Holthaus rovněž opustí pozici Co-CEO celého Intelu, ale zůstává jako CEO části Intel Products. Frank D. Yeary, který byl dočasným výkonným předsedou představenstva, se vrátí zpět do pozice nezávislého předsedy představenstva. Tan se své nové role CEO Intelu ujme 18. března. Otázkou nicméně je, kam nastaví směřování společnosti.