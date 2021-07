Intel má prý zájem o GlobalFoundries, získá bývalé továrny AMD?

Nejde ani tak o to, že GlobalFoundries (GloFo) před lety vznikla odštěpením továren firmy AMD, jako spíše o to, že ta kapacity GloFo dosud intenzivně využívá, i když už nejde o ty skutečně nejdůležitější čipy. Ale v podstatě ano, neboť I/O čipy tvořené v továrnách firmy GloFo jsou nezbytnou součástí i nejmodernějších procesorů Ryzen, Threadripper i EPYC, i když jejich výkon už závisí spíše na 7nm čipletech, které AMD nechává vyrábět tchaj-wanskou TSMC.

GloFo samotná už před několika lety vzdala své snahy držet krok s Intelem, Samsungem a právě i s TSMC, což firmě AMD uvolnilo ruce, ale i nadále má s GloFo nadstandardní vztahy.

Dle WSJ (via wccftech ) tak Intel právě jedná s majitelem, společností Mubadala Investment z Abú Zabí a uvádí se, že může jít o akvizici v hodnotě kolem 30 miliard dolarů. Vedle toho se dozvídáme už jen to, že v této fázi jde samotná firma GloFo stranou v tom smyslu, že se rozhovorů neúčastní.

Intel je tak zřejmě při chuti, ostatně nedávno proběhla světem zpráva, že Intel má zájem také o SiFive , firmu vyvíjející procesory s architekturou RISC-V. Ovšem to by byla mnohem menší akvizice s hodnotou kolem 2 miliard dolarů. Ve skutečnosti by byla akvizice GloFo za 30 miliard dolarů dosud zdaleka největší, do níž se Intel kdy pustil, neboť nejvíce zaplatil za firmu Altera, a to 16,7 miliard. Aktuálně také Intel prodává svůj NAND Flash byznys, a to firmě SK Hynix za cca 9 miliard dolarů.

Je také pravda, že Intel hledá cesty, jak v dohledné době prudce navýšit své výrobní kapacity, což je zabaleno do jeho již známé strategie IDM 2.0. Ta představuje jednak především výstavbu vlastních továren, ale i využití kapacit TSMC či snad i jiných firem. Firma GlobalFoundries by přitom neposkytla nejmodernější procesy, ale na druhou stranu nejde ani o outsidera, ovšem nyní se můžeme jen dohadovat, co by s touto firmou Intel provedl a zda by ji vůbec nechal dál působit na trhu se zakázkovou výrobou čipů.

Více bychom se mohli dozvědět 26. července, kdy prostřednictvím Intel Newsroom budou přiblíženy plány firmy ohledně výrobních procesů a technologií pouzdření čipů.

