Intel možná chystá Arc B380, se 16 Xe2 jádry by to mohl být excelentní low-end
Včera, Milan Šurkala, aktualita
V Linux Kernelu se objevil zajímavý záznam se zatím neznámým GPU od Intelu. Ten totiž napovídá možný příchod low-endové karty Intel Arc B380. A mohlo by jít o hodně výkonný low-end.
Intel na poli GPU zatím velkou díru do světa neudělal, ačkoli jeho nové grafické karty architektury Battlemage přináší výborný poměr ceny a výkonu, nemluvě už i o docela dobře použitelných ovladačích. V nejnovějším patchi Linux Kernelu se objevily náznaky, že by na nás mohla čekat další grafická karta této řady. Pod PCI ID 0xE209 se objevila další varianta s čipem BMG-G21, což naznačuje, že nepůjdeme směrem nahoru, ale spíše dolů, do low-endu.
Podle všeho to zatím vypadá, že by mohlo jít o kartu Arc B380, tedy low-endový model. Zatímco však Arc A380 měl jen pouhých 8 Xe jader, u novinky to vypadá na 16 Xe2 jader. To je výrazně více (dvojnásobek) a v podstatě to odpovídá spotřebitelské variantě karty Arc Pro B50. S takovým čipem by byla jen těsně pod Arc B570, která má 18 jader Xe2. Pokud se něco takového objeví, dá se tak předpokládat mnohem nižší takt než u B570, aby mezi modely vznikla dostatečná výkonnostní mezera. Jen tak pro zajímavost, Arc B570 má s 18 Xe2 jádry Graphic Clock 2500 MHz výkon 203 TOPS v INT8 a 150W TBP, zatímco Arc Pro B50 s 16 Xe2 jádry dosahuje Graphics Clock jen 1700 MHz, Max Dynamic Clock je ale 2600 MHz. Výkon v INT8 dosahuje 170 TOPS a karta má jen 70W spotřebu. Tolik alespoň říkají specifikace Intelu. Případný spotřebitelský low-end by patrně zamířil někam mezi.
Ohledně pamětí se žádné spekulace neobjevily, nicméně vzhledem k tomu, jak vypadají ostatní karty Intelu, bych osobně tipoval 8GB VRAM a 128bitovou sběrnici. Pochopitelně jde o neoficiální zákulisní informace, takže nemůžeme ani zdaleka říci s jistotou, že jde o informace pravdivé. Další otázkou je, že pokud se taková karta skutečně objeví, jaká bude cena? Nicméně, uvítali byste takovou kartu v low-endu?
