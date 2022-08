Intel na novějších GPU končí s podporou DirectX 9, vyřeší to emulací

Microsoft DirectX 9 se objevilo před 20 lety a moderní hry ho už nevyužívají. Proto nepřekvapí, že se na

Grafické rozhraníse objevilo před 20 lety a moderní hry ho už nevyužívají. Proto nepřekvapí, že se na stránkách podpory společnosti Intel objevila informace, že nativní podpora tohoto starého rozhraní už skončila. Jedná se nejen o připravované grafické čipy Intel Arc, ale také integrované grafické čipy v procesorech Intel Core 12. generace (Alder Lake). Na nich už nativně D3D9 nespustíte, přesto má ale problém řešení.

Starší hry využívající DirectX 9 poběží nejen na starších GPU Intelu (tedy Core 11. generace a starší), ale i přes ukončení podpory také na těch nejnovějších. Microsoft totiž připravil emulační systém D3D9On12, který překládá DirectX 9 do příkazů DirectX 12, takže mohou běžet i na novém hardwaru. Jak velký je dopad na výkon, to ukážou případné testy, nicméně Microsoft tvrdí, že by měl být nízký (dá se očekávat zvýšení vytížení CPU - překlad příkazů je softwarový). Pokud nějaké hry budou dělat problémy, odkazuje Intel na podporu společnosti Microsoft, která se stará o systém D3D9On12, jenž v tomto případě vlastně nahrazuje grafické ovladače Intel. Intel se tak při vývoji ovladačů pro svá nová GPU nemusí tolik trápit s laděním pro DX9 a bude mít více sil na práci na podpoře DX11.