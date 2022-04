Intel nabízí novou pomůcku pro učitele: AI detekující rozpoložení žáků

Dle serveru Protocol nová AI pomůcka spadá do softwarového produktu Class a učitelům bude sloužit jednoduše k tomu, aby poznali rozpoložení svých žáků. To samozřejmě znamená, že jejich (nejen) obličeje bude muset snímat kamera, a tak je zřejmé, že tu jde o pomůcku využitelnou především pro výuku na dálku.

A je také zřejmé, že pro učitele sice může jít o zajímavou pomůcku, která jim poskytne přehled o tom, jakou pozornost má u žáků jejich výklad, ovšem právě žáci se mohou cítit spíše jako pod dohledem velkého bratra. Ještě více zřejmé je také to, že nemusí zůstat jen u výuky, ostatně Intel hlásí, že tuto technologii později rozšíří i na další trhy, takže se mohou "dočkat" i pracovníci při konferenčních hovorech, atp. Asi nikdo nemá zájem slyšet, že dle nadřízeného a jeho AI pomůcky byl polovinu doby znuděn a po zbylý čas zmaten.

Tato technologie je vyvíjena ve spolupráci s Classroom Technologies a integrována je skrze Class do Zoomu. Dokáže sledovat nejen tváře lidí, ale také celý jazyk těla, čili i gesta, apod. Dle tvůrců má poskytnout učitelům lepší přehled o své třídě, aby mohli celkově zkvalitnit svou výuku. Sinem Aslan z Intelu, který se na vývoji technologie podílel, mluví především o výuce "jeden na jednoho", kde může učitel ihned reagovat na stav mysli daného studenta.

Krom otázky soukromí a snahy proniknutí do mysli lidí ale můžeme řešit i tu základní otázku, zda je takový systém vůbec spolehlivý, čili zda AI vůbec může dokázat pomocí vnějších projevů přesně určit emoce a pocity různých lidí z různých částí světa. Každý člověk je unikátní, čili každý se chová trošku jinak, ale to už je otázka spíše pro psychology.

Stejně tak by se psychologové mohli vyjádřit k tomu, jak se asi bude ve výuce chovat někdo, kdo ví, že každý jeho pohyb je analyzován pomocí AI a nějakým způsobem interpretován jeho protějšku. Bude totiž pouze na učiteli, jak nové informace využije a lze si bohužel reálně představit i to, že se mohou stát součástí hodnocení. Případně mohou být alespoň využity v represivní snaze donutit žáka ke zdánlivé pozornosti, ale možná spíše k tomu, aby žák svou pozornost věnoval především tomu, jak se tváří do kamery.