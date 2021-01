Intel nalákal dalšího veterána, ze SiFive se vrací Sunil Shenoy

Nedávno jsme se dozvěděli, že do Intelu se vrací procesorový architekt Glenn Hinton , který už byl přitom několik let na odpočinku a své rozhodnutí komentoval tak, že bylo ovlivněno především osobou Patricka Gelsingera. A nebude sám, neboť do Intelu se vrací jeden z veteránů, který ve firmě pracoval celkem 33 let a odešel z ní v roce 2014.