Intel nechá TSMC vyrábět své procesory, ale až od roku 2023

Nenechme se mýlit, Intel je už dávno významný zákazník (nejen) tchaj-wanské TSMC, ale nikdy nenechal cizí firmu vyrábět své zásadní produkty jako procesory Core, Xeon, atd. Nyní se dozvídáme, že se to změní v roce 2023, kdy Intel nechá vyrábět své procesory právě firmou TSMC. Ovšem právě v tom roce mají nastoupit Meteor Lake a Granite Rapids a my už dobře víme, že půjde o vícečipová CPU, takže bude možné mluvit asi spíše o tom, že v TSMC bude probíhat výroba jen některých čipů/čipletů pro tato CPU, což budou právě nejen procesory pro PC, ale i serverová CPU.

Gelsinger také dodal, že v roce 2023 bude Intel vyrábět většinu svých produktů ve vlastních továrnách a pomocí vlastních výrobních procesů. Zdůraznil také, že v té době bude mít na trhu procesory ve "vedoucí pozici", čili dle tohoto vyjádření si Intel věří, že z technologického hlediska překoná AMD.

TSMC bude mít v roce 2023 k dispozici již 3nm proces pro výrobu ve velkých objemech, ovšem Intel může využít ještě 5nm proces, ale to teprve uvidíme. Záleží pochopitelně i na tom, co si Intel vůbec nechá v TSMC vyrábět a zda nepůjde spíše o podružnější čipy pro chystané procesory, aby neztratil svou tvář firmy spoléhající se především na své technologie.

Intel ostatně bude i nadále muset spoléhat se na své továrny, neboť žádná jiná společnost by dnes nedokázala jeho kapacity nahradit. Intel totiž v průměru vyrobí každý den kolem jednoho milionu čipů všemožných druhů, přičemž asi 20 procent své produkce svěřuje krom firmy TSMC také společnostem GlobalFoundries, Samsung či UMC. Velikost Intelu je patrná i ze statistik prodejů procesorů x86 na konci minulého roku, kdy sice na trh přišly výtečné Ryzeny 5000, zatímco Intel nepředstavil nic nového, a přitom jeho podíl vzrostl na úkor firmy AMD. V tom se odrazila obrovská poptávka na trhu a právě velké výrobní kapacity Intelu, na něž AMD nyní nemá šanci dosáhnout se svým podílem na kapacitách TSMC , který má teprve letos dosáhnout 9,2 %.

S přihlédnutím k tomu tak můžeme odhadovat právě to, že TSMC bude pro Intel vyrábět jen některé čipy pro jeho procesory. Ovšem to vše je otevřeno, ostatně je tu také společnost Samsung, která by mohla Intelu posloužit, pokud jde o ty nejmodernější výrobní procesy.

Ceny souvisejících / podobných produktů: