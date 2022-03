Intel nechtěně zveřejnil specifikace čipových sad série 700

Intel Raptor Lake budou vycházet z dnešních Alder Lake a nabídnou především vylepšená hlavní jádra Raptor Cove a pak více (až 16) slabších jader Gracemont, která mají i dnes dostupné procesory. Jinak tu půjde o stejnou patici, paměti DDR5, sběrnici PCIe 5.0, takže logicky i v případě čipových sad by se toho nemělo moc změnit.

Vypadá to tak, že tabulka původně nesla i označení jako B760 či Z790 v prvním řádku, která byla smazána, ale nikdo už nesmazal údaje, které se jich týkají. Vypadá to, že H610 by ani nemusel dostat žádného následovníka ze série 700, ale také to prostě a jednoduše může znamenat, že H710 na trh přijde, ale půjde jen o přeznačený starší čipset, což by ostatně nebylo poprvé.

Co se týče modelu Z790, ten by měl dostat rovnou už 20 linek rozhraní PCIe 4.0 oproti 12 na Z690, což ale bude kompenzováno úbytkem linek PCIe ze 16 na 8. Vedle toho by pak jako jediný nový model měl dostat více portů rozhraní USB 3.2 Gen 2x2 s propustností 20 Gb/s.

Dále tu máme H770 a B760, jejichž počet linek PCIe 4.0 bude také rozšířeno na úkor PCIe 3.0. Ve všech případech přitom zůstane celkový počet linek PCIe 4.0 i PCIe 3.0 stejný, a tak je možné, že i v těchto případech ve skutečnosti půjde o stále stejný křemík, v němž jen bude zapnuto více linek s vyšší propustností.

Je také třeba poznamenat, že tu jde vždy o maximální počet linek, které daný čipset může nabídnout a neznamená to, že je skutečně nabídne. To závisí až na výrobci desky a také na jejím formátu, neboť taková Mini ITX deska se Z690 může jen stěží využít skutečně všechny jeho možnosti tak, aby poskytla i rozumný prostor pro další hardware.



