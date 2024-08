Intel nejspíš chystá procesory řady Halo s velmi výkonným GPU podobně jako AMD

Mobilní procesory dostávají stále výkonnější integrované grafické čipy. Nové Ryzeny AI (a pravděpodobně i Intely Lunar Lake) se výkonem rovnají ne až tak dávným mainstreamovým grafickým čipům (např. GTX 1650) a chystají se i takové čipy, které budou srovnatelné s těmi dnešními. V případě AMD by mělo jít o čipy Strix Halo, u kterých se počítá se 40 CU, což je výrazně více než už tak velmi pěkných 16 CU u dnešních Strix Point. Nyní se ale objevily informace, že by se něco takového mohlo chystat i u Intelu. Objevil se starší záznam, který hovořil o procesoru Arrow Lake Halo, který měl mít také velmi výkonné GPU. Jenže žádný jiný únik se ničemu takovému nikdy nevěnoval, a tak se předpokládá, že v případě Arrow Lake byl tento projekt poslán k ledu, tedy zrušen.



Nicméně se současně proslýchá, že řady Halo se od Intelu přece jen dočkáme, akorát to nebude Arrow Lake, nýbrž Panther Lake. Ten by měl být další generací mobilních procesorů, které jsou plánovány na příští rok a které by měly mít další novou architekturu grafických čipů Celestial. Pokud se tak stane, očekává se uvedení spíše v druhé polovině příštího roku. Více informací ale prozatím nemáme, takže jednak ani není jisté, zda se něco takového skutečně představí, jednak nemáme ani náznak toho, kolik by takový čip měl mít např. výpočetních jednotek a podobně.