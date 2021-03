Intel NUC 11 Extreme Compute Element dostane 8jádrový Tiger Lake-H

A je přitom záhodno, aby Intel své nové procesory využil i takto, neboť modulární NUC založené na Compute Element by bez podobných upgradů neměly smysl a předchůdce v podobě NUC 9 Extreme je vybaven ještě zmíněným 14nm modelem Core i9-9980HK z generace Coffee Lake a ten už je téměř dva roky starý.

Nepůjde ale pouze o Core i9-11980HK, neboť tu budou i slabší verze nových NUC 11 Extreme s procesory Core i7 a Core i5, které budou patřit mezi Tiger Lake-H. Využijí také až 64 GB paměti DDR4-3200, SSD s rozhraním PCIe 4.0 x4 či Optane M10/H10, dále tu budou moderní rozhraní Thunderbolt 4, 2,5Gb/s Ethernet, WiFi 6 AX210 i Bluetooth 5.0.

Využít pak můžeme integrovanou grafiku v procesoru a celkem tři výstupy s podporou 4K, ovšem NUC řady Extreme jsou dělány právě tak, aby mohly být prostřednictvím klasické sběrnice PCIe x16 napojeny na samostatnou grafickou kartu. Jedná se totiž o moduly, které jsou samy o sobě v podstatě karta a právě díky tomu je možné jejich hostitelský systém snadno a rychle upgradovat zakoupením nové verze Compute Element.

Intel NUC 9 Extreme Compute Element a vpravo (možná) verze NUC 11 Extreme

Pokud Intel nakonec využije design karty, který ukazuje obrázek nahoře, pak ta bude mít sice trošku jiný kryt a jinde umístěný ventilátor, ale základní rozměry a umístění napájecího konektoru by mělo odpovídat. To ostatně musí, aby byla zajištěna kompatibilita. Nicméně se nedá říci, že by se NUC Extreme dokázaly rozšířit, tedy zaujmout další výrobce, kteří by na tomto formátu založili své systémy. Výjimkou je snad poněkud praštěná konzole od firmy KFC s ohříváčkem na nugetky.