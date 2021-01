Intel odstartoval výrobu Xeonů Ice Lake a začíná dodávat Rocket Lake-S

Intel tak nesdělil nic opravdu překvapivého, i když by se dalo očekávat, že pokud ohlásil vyslání procesorů Rocket Lake-S na trh, pak ty se začnou prodávat dříve než za dva měsíce. Nicméně pod pojmem "shipping" si můžeme představit různé věci, a to třeba zatím jen to, že procesory se pomalu začaly dostávat do distribuce. Aktuálně se tak nejspíše už plní sklady a tvoří zásoby nutné na to, aby se Rocket Lake-S mohly vypustit na trh a to dle všech známek nastane právě až v březnu.

Další zpráva se týká procesorů Xeon Scalable generace Ice Lake-SP, které mají nabídnout maximálně 36 jader Sunny Cove. Nejde tak o nejmodernější dostupnou architekturu Intelu, ale přesto půjde o milník pro 10nm proces, neboť Intel konečně dostane na trh i velké 10nm čipy x86, zatímco dosud nabízel pouze mobilní procesory a nejnovější generace navíc nabízí pouze čtyři fyzická jádra a na osmijádrové se stále čeká. Čili i kdyby Ice Lake-SP přeci jen nakonec neměly až 36 jader, přesto půjde o nebývale velké 10nm čipy, ostatně dobře víme, že to stále budou monolity.

Poukázat také můžeme na nový test procesorů Core i9-11900K a Core i7-11700K, čili 8C/16T verzí Rocket Lake-S. Právě nový Core i9 měl pracovat na taktu až 5,3 GHz, což má odpovídat maximální hodnotě dané podporou Thermal Velocity Boostu a je znát, že ačkoliv půjde v obou případech o osmijádrové modely, Core i7 bude mít výrazně nižší takty, čili i výkon. V testu totiž dosáhl jen na 4,6 GHz.

Výsledky v Geekbench 5 byly 1892 a 10934 bodů pro Core i9-11900K a 1551 a 8849 bodů pro Core i7-11700K (jedno a více jader). Zde už tak nový Core i9 zcela dorovnává výkon starého desetijádrového Core i9-10900K a jeho jednojádrových 1892 bodů navíc představuje nedostižné skóre, neboť i Ryzen 9 5950X má o cca 200 bodů méně. Vícevláknový výkon procesorů AMD ale samozřejmě ohrožen nebude jednoduše kvůli tomu, že Intel lepší výbavu než 8C/16T v rámci Rocket Lake-S nenabídne, ale pokud jde o srovnání s Ryzenem 7 5800X, Core i9-11900K je o cca 5 procent rychlejší i v celkové zátěži.



