Intel odstranil grafické ovladače procesorů, které grafiku ani nenabízely

Procesory Intel Cannon Lake byly nejdříve plánovány na přelom let 2015 a 16, aby nakonec dorazily spíše až v roce 2018 ve velice omezeném množství a my ve skutečnosti známe jen jeden model: dvoujádrový Intel Core i3-8121U. Intel se také v rámci této generace orientoval především na čínský trh, což mu skutečně nemůžeme zazlívat, neboť ani nebylo o co stát.

Cannon Lake se vedle notebooků dostaly také do nových modelů NUC (Crimson Canyon) prodávaných od listopadu 2018, ovšem ani ne o rok později Intel ohlásil, že s Cannon Lake končí. Core i3-8121U tak oficiálně zůstal jejím jediným zástupcem, takže z tohoto hlediska šlo o ještě větší fiasko než v případě desktopových Broadwell, které byly alespoň dva.

Core i3-8121U navíc ani nenabídl integrované grafické jádro, které tak už budeme navždy znát jako Gen 10, čili ve skutečnosti chybějící článek mezi 9. a 11. generací iGPU Intel. Daný procesor sice ve skutečnosti grafické jádro má, ale to bylo deaktivováno, a to zřejmě jako přímý důsledek chabé výtěžnosti 10nm procesu, který tehdy pořádně nestačil ani na výrobu 15W mobilních dvoujádrových procesorů s iGPU.

V linuxovém kernelu však byla dosud zahrnuta podpora 10. generace iGPU Intel, která tak ve skutečnosti nikdy nebyla zapotřebí. Intel ji však až nyní odstranil , což se bude týkat Linux Kernel v5.15.

Vedle toho se ovšem nový kernel dočká také vylepšené podpory pro DG1 s opravou různých chyb a Intel také začíná s implementací podpory nových DG2, jichž bychom se v podobě herních grafik Xe-HPG měli dočkat už relativně brzy, dejme to mu v horizontu příštích šesti měsíců.

Důkazy o probíhajících testech DG2 se totiž v poslední době objevují všude možně, což bývá neklamnou známkou toho, že vývoj se už chýlí ke konci.

Ceny souvisejících / podobných produktů: