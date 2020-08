Intel: oficiální detaily o 10nm procesorech Tiger Lake

Už brzy by se měly objevit nové mobilní procesory Intel Tiger Lake, stát by se tak mělo 2. září. Na sympóziu Hot Chips 2020 jsme se ale už nyní dozvěděli několik dalších informací o tom, jaké vlastně tyto procesory budou. Jejich výroba by měla využívat 10nm výrobní proces SuperFin. K dispozici bude několik řad od velmi úsporných Tiger Lake-Y přes standardní Tiger Lake-U až po výkonné Tiger Lake-H. Ty se mohou lišit např. počtem jader. Zde na diagramu Tiger Lake-U je např. vidět, že procesory dostanou nová jádra Willow Core, která vychází ze Sunny Cove. K dispozici je řadič pamětí DDR4 (max. 3200 MT/s a 64 GB), poradí si i s LPDDR4x (max. 4267 MT/s, 32 GB) a nově je tu i řadič pro LPDDR5 (max. 5400 MT/s, 32 GB).



klikněte pro zvětšení

Máme zde i integrovanou grafiku Intel Xe-LP s 96 EU a 768 jádry, předpokládají se takty okolo 1300 MHz, tento čip má mít 3,8 MB L3 cache a rychlejší přístup do LLC (Last Level Cache) a paměti RAM (až 86 GB/s). Zajímavé je ale především to, že se opětovně potvrdila velká 1,25MB L2 cache na jádro a společná L3 cache pak bude mít kapacitu 3 MB na jádro (v případě 4jádrového procesoru tedy 12 MB). L3 cache je však nově neinkluzivní. Být inkluzivní, znamenalo by to, že kvůli mnohem větší paměti L2 cache by si kopie jejích dat v L3 vyžádala 5 MB (4×1,25 MB). Na další data by pak zbylo jen 7 MB.



Procesory si poradí až 6 vstupy z kamer a zvládnout mají až 4K při 90 fps. Co se týče grafického výstupu, Tiger Lake má podporovat i 8K displeje a datový tok 64 GB/s. Vedle standardního Display Portu 1.4 tu nově najdeme USB 4.0 a Thunderbolt 4.0 (možný je i grafický výstup přes USB-C). Také se zde poprvé u mobilního procesoru objeví PCIe Gen4.



Intel se také nechal slyšet, že zapracoval na bezpečnosti svých procesorů a technologie Control Flow Enforcement by měla zajistit lepší ochranu proti útokům typu return/jump. Pokud jde o výkon, ten by měla proti starším generacím procesorů zvýšit nejen větší cache na jádro, ale také znatelně vyšší frekvence. Ta má značně přesahovat 4,5 GHz. Využila se také dual-ring mikroarchitektura. Zlepšení se dočkalo i řízení spotřeby, zvýšila se efektivita FIVR ( Fully Integrated Voltage Regulators ), snížila se spotřeba bez zátěže a došlo i ke zrychlení přechodů mezi jednotlivými stavy CPU.



klikněte pro zvětšení

Základem bude Tiger Lake-U s procesory, které mají mít TDP 15 až 28 W a nabídka má vrcholit 4jádrovými modely (4C/8T). Frekvence má přesahovat 4,5 GHz a bude zde integrované GPU Intel Xe Gen 12. Půjde o první řadu, která má být představena. Vysoce úsporná řada Tiger Lake-Y má mít také modely až 4C/8T, ale TDP spadne na pouhých 4,5 až 9 W a počítejme jen s podporou LPDDR4x pamětí. Nakonec je tu ještě Tiger Lake-H. Vysoce výkonné modely přinesou i 8jádra (8C/16T) a s tím i větší 24MB L3 cache. Nemá chybět ani podpora AVX2 a AVX-512. V tomto případě se dostane TDP na 35 až 65 W (konfigurovatelná).



Ceny souvisejících / podobných produktů: