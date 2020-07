Intel ohlásil Thunderbolt 4 s univerzálními kabely

Rozhraní USB4 i Thunderbolt 4 tak mají v případě Intelu debutovat právě na platformě Tiger Lake, která by na sebe neměla nechat už dlouho čekat, přičemž na Thunderbolt 4 můžeme nahlížet jako na nadřazené rozhraní pro Thunderbolt 3 i USB4 a to, co ona zastřešují. To tak v praxi znamená, že do portu Thunderbolt 4 (typ C) budeme moci zapojit jakékoliv zařízení využívající rozhraní TB4, TB3, USB4 i USB 3/2/1.

Na druhou stranu, kdo očekával, že nový Thunderbolt nabídne zvýšenou propustnost, pak ten čekal marně. Stále tu máme 40 Gb/s, což nabízí už Thunderbolt 3, čímž se potvrzuje podezření ze začátku tohoto roku , kdy Intel sice přímo neřekl, jak rychlý nový standard bude, ale to jsme se mohli dovtípit z toho, s čím Intel své rozhraní srovnával. Šlo o USB 3.1 a Intel slíbil čtyřnásobek propustnosti, což znamenalo přinejlepším 4x 10 Gb/s. Otázka je, proč Intel takto mlžil a proč rovnou neuvedl, že propustnost navýšena nebude.

Thunderbolt 4 ale bude vyžadovat, aby systém podporoval PCIe se 32 Gb/s, čili PCIe 4.0, dále aby podporoval video v rozlišení 2x 4K či 1x 8K (zatím bez uvedených detailů o bitrate a podobně), nabíjení alespoň na jednom portu (pro notebooky až 100 W), probuzení systému ze spánku pomocí připojené periferie a také jistou ochranu pro DMA (Direct Memory Access). K ní se ještě vrátíme.

Intel také slibuje, že kabely certifikované pro Thunderbolt 4 s jasným označením budou schopny pracovat se všemi podobami USB až po USB4 s propustností 40 Gb/s. Většinou půjde o maximálně dvoumetrové kabely, ale Intel si také připravuje optické kabely s délkou od 5 do 50 metrů schopné napojovat i 4portové huby pro TB4.

Podpora TB4 bude zapečena přímo do křemíku generace Tiger Lake, ale vedle toho tu máme také kontrolery Maple Ridge JHL8540 a JHL8340 pro výrobce počítačů (čili i pro desktopy či počítače s AMD) a Goshen Ridge JHL8440 pro koncová zařízení.

Ochrana přímého přístupu do paměti (DMA) je požadavek pro certifikaci rozhraní TB4 a Intel dříve uváděl, že k tomu bude zapotřebí podpora technologie VT-d, čili jeho virtualizace. To by ale znamenalo, že Thunderbolt 4 by byl určen jen pro procesory Intel, ovšem později mluvčí firmy uvedl, že je zapotřebí pouze nějaká forma ochrany DMA a sám Intel ji implementuje s využitím VT-d. Jiní výrobci tak mohou využít i jiné přístupy a k tomu se už vyjádřila společnost AMD, že její architektura Zen 2 nabízí svou verzi ochrany DMA prostřednictvím AMD-Vi (IOMMU) na rozhraních USB a PCIe.

