Intel opět testuje a útočí na výkon AMD: Tiger Lake vs. Renoir

Intel byl už vícekrát přistižen při tom, jak prezentoval vlastní testy (či testy objednané u jiné firmy), jejichž výsledky byly přinejlepším diskutabilní. Vzpomenout si můžeme na jeho ne moc férovou snahu znevážit některé benchmarky, které nemají patřit do "reálného světa" a dosavadním vrcholem jsou testy, které si Intel objednal u Principled Technologies, kde šlo i o vypnutí poloviny jader v procesorech Ryzen. Tyto dozajista zcela neúmyslně zpackané testy pak byly na nátlak veřejnosti provedeny znovu

Nyní Intel útočí znovu (viz wccftech ) a jde mu o výkon notebooků s procesory Ryzen 4000U v noteboocích při napájení z baterie a asi se nikdo nemůže divit, když budeme k prezentovaným výsledkům vzhledem ke zkušenostem přistupovat velice obezřetně, zvláště když Intel mluví o tom, že výkon notebooků s Ryzeny se při napájení z baterie propadne o 38 nebo i o 48 procent (PCMark 10 a WebXPRT), zatímco jeho Tiger Lake potká pokles jen v průměru o 5 či maximálně o 8 procent. Záleží zde na typu zátěže a dle Intelu tím AMD sleduje to, aby jeho notebooky vydržely pracovat na baterie co možná nejdéle i za cenu podstatného snížení výkonu.

A právě při porovnání výkon testovaných notebooků (5x Intel Tiger Lake, 5x AMD Renoir) má AMD dle těchto testů nabídnout o trošku vyšší výdrž na baterie, ovšem za cenu podstatně sníženého výkonu, což by ukazovalo na to, že platformy AMD jsou velice nehospodárné s ohledem na nakládání s energií.

Intel tak žádá, aby testy notebooků braly v potaz jak výkon při napájení ze sítě, tak i z baterie a jako příčinu propadu výkonu notebooků s AMD vidí to, že procesory Ryzen mají čekat 7 až 10 sekund, než zapnou své turbo. To tak logicky nevyhovuje krátkodobé zátěži a skutečně by se dal předpokládat propad výkonu v testech jako PCMark 10.

Vypadá to, že Intel skutečně narazil na problém s notebooky s procesory AMD, tak proč takový "dehonestující" úvod aktuality? Jak je vidět z grafu nahoře, Intel testoval v rámci AMD pět systémů a čtyři z nich byly od Lenova a jeden od HP. Nedává nám přitom dostatek dat o každém z nich a navíc v obrázku s grafy vyjadřujícími zpoždění turba uvádí procesor Ryzen 7 4900HS, který však nenajdeme ve výbavě testovaných procesorů. To potvrzuje i následující výpis, takže se můžeme ptát, kde se v testu vzal onen 4900HS a v jakém notebooku bylo zaznamenáno jeho desetisekundové zpoždění turba? Až podrobné informace pod testy ukáží, že jde o procesor v notebooku Asus ROG Zephyrus G14, který se ale jinak mezi testované nedostal.



Test Intelu tak začíná dostávat první trhliny a pak je tu graf s výsledky Cinebench R20, kde se pod ním píše, že v tomto testu se (kupodivu) výkon AMD systémů při provozu na baterii nepropadne. Pokud ale Intel tvrdí, že turbo má na Ryzenech několikasekundové zpoždění, jak je možné, že se to zde neprojevilo? A proč pak chybí graf s nástupem turba právě pro Cinebench? A proč Intel neověřil výsledky v tomto testu pomocí jiných podobných benchmarků?



Dalo se také očekávat, že servery, které mají tu možnost, se budou snažit výsledky Intelu ověřit. Extremetech měl k dispozici sice starší notebook s Core i7-1065G7 (Ice Lake), ale zde jde především o Renoir a ten byl shodou okolností k dispozici právě v notebooku od Lenova a šlo o IdeaPad Slim 7 a Ryzen 7 4800U. Jaké jsou výsledky?

Ukazuje se, že pokles výkonu skutečně lze očekávat, ale to platí pro oba systémy, jen ne vždy ve stejné podobě. Můžeme také vyloučit, že by měly procesory AMD nějaký zvláštní vztah s testem Cinebench. Podobně na tom je i rozdíl v Handbrake či Corona Render a dle zdroje i Blender.

Dále se ukazuje, že v PCMark 10 může zažít velký propad výkonu i systém s procesorem Intel. Ostatně je velice dobře známo, že výkon procesorů v noteboocích závisí do velké míry právě na výrobci daného notebooku, takže nám z toho vychází, že tu mohou být značné rozdíly mezi výrobci a jejich modely a pokud se to navíc střetne s rozdíly danými různými typy zátěže, opravdu není žádný problém si z toho všeho pečlivě vybrat to, co se bude hodit do krámu, aby se mohly dělat závěry, jako je tento.



To přirozeně obecně platí pro obě strany a právě od toho tu máme nezávislé testy, kde by k onomu pečlivému vybírání vhodných výsledků nemělo docházet.

Ceny souvisejících / podobných produktů: