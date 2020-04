Intel opravil chybu řadiče pro 2.5GbE, který někdy nejel ani na 10 Mbps

Řadič I225-V "Foxville" na základních deskách s čipovými sadami Intel řady 400 (zejména Z490) vykazoval nepříjemnou chybu v podpoře 2.5GbE standardu. Jak se totiž zjistilo, řadič si nerozuměl s některými routery, jako jsou např. Aquantia AQC107, Juniper EX4300 nebo Netgear XS505M, XS508M, XS742EM a SX10 GS810EMX. Pokud byl nastaven režim 2.5GbE, byly potíže s variabilitou Inter Packet Gap (IPG), tedy mezerou mezi jednotlivými pakety (obvykle specifikována v bytech). Pokud dojde k nesrovnalostem, může se to odrazit na kvalitě spojení.

Intel provedl šetření a s výše zmíněnými routery docházelo k tomu, že se ztrácely pakety a v důsledku toho bylo sice síťové spojení nadále aktivní, ale jeho rychlost padala až někam k 1-10 Mbps, což je zhruba na tisícině toho, co by takové připojení mělo dosahovat. Dočasné řešení spočívalo v tom, že stačilo nastavit komunikaci pomocí standardu 1 Gbps a řadič pak bezproblémově fungoval sice na pomalejším standardu, ale ve výsledku mnohem rychleji. Také mohlo pomocí nastavení minimálního intervalu IPG z 12 bytů na 15 bytů.

Zatímco původně Intel říkal, že oprava firmwaru bude k dispozici až v druhé polovině letošního roku, ve skutečnosti ji už opravil a nyní už produkuje variantu řadiče I225 v2, která tímto neduhem netrpí. Uživatelé by tak měli zkontrolovat, zda mají na svých deskách skutečně aktuální firmware a adekvátní ovladače síťové karty. To by ale mělo být pravidlem, neboť výrobci základních desek říkají, že jejich desky budou vybavovány právě touto aktualizovanou verzí řadiče.



