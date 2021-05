Intel oslavil tape-in 7nm procesorů Meteor Lake, co to znamená?

Tape-in je nový pojem, přičemž dříve se používal pouze tape-out, který ale znamená trošku něco jiného. Tape-in se objevil společně s novými vícečipovými procesory a jednoduše představuje to samé co tape-out, jen ne pro celý procesor či jiný produkt, ale pro jednotlivý čiplet či (dle Intelu) dlaždici. V obou případech ale jde o dokončení celkového designu čipu či celého produktu. Tape-in tak předchází fázi tape-out, která nastane v případě Meteor Lake až později, když bude dokončen celý design těchto procesorů.

Gregory M Bryant (EVP a GM Client Computing Group, Intel) se pochlubil konkrétně dokončením designu tzv. computing tile procesorů Meteor Lake, čili hlavních 7nm jednotek s procesorovými jádry. "Zasloužená oslava" ale evidentně moc bouřlivá nebyla.

Meteor Lake jsou už Intelem potvrzeny coby 7nm procesory využívající více čipů pospojovaných pomocí technologie Foveros a mělo by jít o Core 14. generace následující až po Alder Lake a jejich refreshi Raptor Lake. Čili na ně si ještě počkáme, a to přinejmenším do roku 2023.

Intel chce pro výrobu jejich nejdůležitějších 7nm compute tile využít proces Enhanced SuperFin, čili asi ne první verzi 7nm procesu a plánuje je stvořit z kombinace výkonných jader Redwood Cove a jistých "Next Mont", čili ještě nepojmenovaných slabších jader. A je dost dobře možné, že výkonná jádra zde už budou na samostatném čipu stejně jako slabší jádra, ale to teprve uvidíme. Využít by se měla grafická mikroarchitektura Xe (Gen 12.7) a stále ještě patice LGA 1700, kterou Intel přivede na svět právě s procesory Alder Lake-S.



Ceny souvisejících / podobných produktů: