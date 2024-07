Intel oznámil brzké ukončení dodávek Core i9-12900KS a Comet Lake (Core 10. generace)

Intelu se často vytýká, že jeho patice dlouho nevydrží a že je dost často s uvedením nových generací procesorů střídá. Není to ale jediná výtka. Tou další je i to, že procesory vyrábí relativně krátkou dobu. Otázkou je, zda oprávněně, na což se dnes také podíváme. Tou hlavní zprávou je dnes to, že Intel oznámil plánované ukončení dodávek poměrně velkého množství procesorů. U všech modelů, u kterých to nyní oznámil, bude posledním datem, kdy půjde tyto procesory objednat, 24. leden 2025, tedy za zhruba půl roku. Poslední dodávky procesorů pak proběhnout 25. července 2025, což je za trochu více než rok.

Zajímavé je, že se to týká i procesoru Core i9-12900KS řady Alder Lake, což je čip z počátku roku 2022. Ukončení objednávek tak proběhne pouhé 3 roky po oznámení procesoru, což není příliš obvyklé. Na druhou stranu jde o speciální edici procesoru, který je naprostým high-endem své řady, a pokud už někdo bude chtít pro LGA-1700 upgradovat na takto špičkový procesor, asi nebude chtít jít do starších generací a 12900KS, když do stejné patice může dát i modernější 13900K(S) a 14900K(S). Ukončení je tak i docela logické.



Intel ale oznámil také ukončení celé řady procesorů Comet Lake, tedy Core 10. generace. To jsou procesory z první poloviny roku 2020, v době ukončení objednávek tedy bude většina z nich na trhu necelých 5 let. Půjde ale nejen o Core 10. generace, ale také Pentia G6xxx a Celerony G5xxx, mezi ukončenými procesory je také Xeon W-1250.

Abychom si to uvedli do kontextu, AMD už např. zrušilo Ryzeny 1000 (rok 2017) a 2000 (rok 2018), na stránkách už chybí Ryzeny 3000 (rok 2019), nicméně ty se ještě dají běžně sehnat v obchodech. AMD má v tomto případě minimálně jeden rok delší dobu aktivního života procesorů.