Intel oznamuje 144jádrový Xeon Sierra Forest s E-Core i další modely

Společnost Intel vyvíjí nové serverové procesory Xeon a nyní se objevuje roadmapa, která naznačuje, co se vše chystá. Zatímco se 4. generace procesorů Xeon Scalable (Sapphire Rapids) objevila teprve nedávno, už se pilně pracuje na 5. generaci Emerald Rapids. Ta je už dodávána v prvních vzorcích a předpokládá se, že se na trh plně dostane ještě do konce tohoto roku v Q4/2023. Budou plně kompatibilní se stávající generací, takže přechod na novou by měl být bezproblémový. Při stejné spotřebě by měly nabídnout vyšší výkon.

Jsou vybaveny pouze výkonnými jádry P-Core, přičemž půjde o modely Raptor Cove, které proti Golden Cove mají zvýšit IPC o zhruba 5-10 %. Maximální počet jader se má dostat až na 64, tedy budou schopny zpracovat 128 vláken najednou. Počítá se se 128 MB L2 cache a 320 MB L3 cache, což dává dohromady 448 MB cache paměti. Zde připomeňme, že AMD EPYC Genoa má u 64jádrových modelů celkem 480 MB cache paměti (96 MB L2 a 384 MB L3).



Zajímavý ale bude rok 2024. Tehdy totiž dojde k rozdělení na dvě řady. Zůstávají tu Xeony optimalizované na výkon na jádro, které budou mít nadále pouze P-Core (tím se odlišují od desktopových procesorů, které mají výkonná P-Core i úsporná E-Core). Objeví se však i úsporná řada Xeonů, která využije naopak jen a pouze E-Core. Zde půjde především o spotřebu. Prvním takovým zástupcem by měla být řada Sierra Forest. U ní se hovoří o výrobním procesu Intel 3 a až 144 jádrech. Pokud bude platit to, co platí pro E-Core u desktopových procesorů, bez Hyper-Threadingu budou podporovat "jen" 144 vláken. Určené mají být zejména pro cloudové nasazení, např. pro virtuální stroje běžící v kontejnerech. Procesory se už dodávají v prvních vzorcích, plná výroba má začít v první polovině roku 2024.



V roce 2024 se ale představí i procesory s P-Core. Zde půjde o Granite Rapids, které budou prvními procesory s P-Core (Redwood Cove) na výrobním procesu Intel 3. V jejich případě by měl počet jader přesáhnout 100 (a počet vláken 200), nicméně přesnou hodnotu neznáme. Měly by zde být tři výpočetní dlaždice a dvě dlaždice pro I/O. Hovoří se také o podpoře pamětí DDR5-8800, díky čemuž by měly dosáhnout propustnosti 1,5 TB/s.

V roce 2025 nás podle plánu čeká výrobní proces Intel 18A. To bychom se měli dočkat 2. generace E-Core Xeonů nazvaných Clearwater Forest. Objevit se mají také GPU akcelerátory pro datová centra s kódovými označeními Melville Sound a Falcon Shores.