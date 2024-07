Intel Panther Lake prý přinese až 16 jader, GPU Celestial a 25W PBP

Intel sotva představil procesory Lunar Lake, které se ještě ani neprodávají v koncových produktech, a na nové Arrow Lake se ještě jen čeká, přesto víme, že pro příští rok chystá architekturu Panther Lake, která je obě nahradí. Zdá se až nereálné, že by to Intel stihl v tak krátkém sledu, nicméně za rok se dá stihnout spousta věcí. Prozatím se mluví jen o mobilních variantách procesorů a není jisté, zda budou i desktopové verze. Je docela dobře možné, že Intel v desktopech opět přeskočí nějakou tu generaci. Úniky mluví o procesorech Panther Lake-U (PTL-U) a Panther Lake-H (PTL-H), přičemž všechny verze mají mít 4 výkonná jádra Cougar Cove a vrací se nám tady i velmi úsporná LP E-Core, která tu rovněž budou čtyři.

Procesory se budou lišit v GPU a počtu úsporných E-Core (středních jader). Panther Lake-U nebude mít žádná, půjde tak o konfiguraci 4+0+4, tedy 8jádrové procesory s podporou 8 vláken. Dále tu budou 4 Xe GPU jádra, přičemž Intel zde chce uvést novou architekturu Celestial. Ta má nahradit Battlemage, který se sotva představil v nových Lunar Lake. Opět je s podivem, že by Intel přišel tak rychle s novou architekturou GPU, když s Alchemistem vydržel poměrně dlouho, zatímco Battlemage vypadá jen na přechodný můstek. Tyto procesory by mohly mít jen 15W PBP, tedy dokonce ještě o 2 W méně než Lunar Lake se silnějším GPU. Hodnota MTP není známa (pro srovnání Lunar Lake má 30 W).

Dále tu máme Panther Lake-H, který dostane navíc 8 jader E-Core, půjde tedy o 16jádrový procesor v konfiguraci 4+8+4. Zůstat by mělo na 4 jádrech Xe pro GPU. Zde se mluví o navýšení PBP na hodnotu 25 W, což je stále velmi dobrá hodnota. Úniky tentokrát naznačují i hodnotu MTP, která by měla činit 45 W, což je překvapivě nízké číslo (dnešní mobilní 16jádra Intelu jdou i hodně přes 100 W). Je možné, že se objeví i nějaké kombinace s méně jádry, to ale zdroje prozatím nezmiňují.



Vrcholem bude druhá verze Panther Lake-H (jiné úniky naznačují označení Panther Lake-P), která bude mít stejnou 16jádrovou konfiguraci 4+8+4, ale jeho GPU dostane 12 Xe jader. I přesto by měly spadat do stejné kategorie PBP. U všech těchto informací je nutno znovu podotknout, že jde o zákulisní informace, tedy nikoli o oficiální informace Intelu. Ten jen na svých roadmapách cílí Panther Lake na rok 2025.