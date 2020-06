Intel Partner Connect testuje Core a Ryzen, jde o férové srovnání?

Šlo asi o nejvýživnější část prezentace , v níž Intel srovnává dva nesrovnatelné notebooky a snaží se tím přesvědčovat, že jeho procesor je lepší a prodává se v levnějších počítačích. Ve skutečnosti bychom ale mohli na trhu najít daleko dražší notebook s procesorem Intel, třeba jen s integrovanou (nebo slabší) grafikou a provést srovnání, které by mělo stejnou váhu a bylo by stejně nesmyslné, jen by vyšlo ve prospěch druhé strany. Ale co zbytek prezentace, kterou zveřejnil kanál AdoredTV





Z té si nyní ukážeme některé zajímavé části a hned první nám ukazuje, že Intelu není moc po chuti, že AMD staví své procesory Ryzen 9 proti Core i9, Ryzen 7 proti Core i7 a tak dále. Mělo by to tedy být posunuto o krok dolů v neprospěch AMD, a to dle výsledků "Real Applications". O co jde?

Jednoduše o aplikace včetně her, které jsou dle Intelu nejpoužívanější. Ovšem zda jde vesměs i o aplikace, ve kterých se skutečně odrazí výkon procesoru tak, aby to dnes uživatel vůbec dokázal poznat a dle toho řešit, který procesor mu přinese výkon navíc, to je jiná otázka.

Dále tu máme srovnání i desktopových procesorů, na němž zaujme výběr procesoru Ryzen 9 3950X a Core i7-9700K. Intel mluví o tom, že jeho procesor je výkonnější v populárních hrách a přehlédnout nejde ani jeho mnohem nižší cenu. Ostatně se tu také staví 8jádro proti 16jádru.

Stejné sestavy figurují i v dalších testech, kde se edituje video, audio, fotografie, prohlíží web, pracuje s kancelářskými aplikacemi a měří pomocí SYSmarku. I zde je Intel lepší, a to pozoruhodně i v editaci videa, a to rovnou 2,7násobně, což musí přitáhnout zaslouženou pozornost.

Jde o ne zrovna známý a dle ohlasů ani ne moc dobrý software Magix Fastcut Plus s podporou Intel Quick Sync Video. Čili ano, v takovém softwaru může být Core výrazně rychlejší, ale poněkud jiné je to v Handbrake, Cinergy, Premiere či snad Vegas Pro





Poslední kapitola se týká levného herního desktopu. Staví se tu Ryzen 5 3400G proti Core i3-9100F s GeForce GTX 1050, což je sice na straně Intelu dražší konfigurace, ale ve hrách pochopitelně podstatně výkonnější.

A skutečně je to tak, že pokud si připlatíme za samostatnou grafiku, žádné APU nám dnešní desktopový low-end nedokáže dorovnat, což je prostý fakt. APU nejsou určena pro hraní AAA a obecně náročnějších her, ale spíše pro eSports tituly a podobné.

Jen kdyby to Intel nakonec nepokazil tím, že jako třetí sestavu do party vybere Ryzen 5 3400G s GTX 1050, kterou zase označí za dražší. Co na tom, že v takovém případě bychom si logicky vybrali spíše s procesorem 9100F zcela srovnatelný model AMD Ryzen 3 1200, čímž bychom mohli oproti sestavě Intelu ještě ušetřit?

Ceny souvisejících / podobných produktů: