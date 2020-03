Intel po letech znovuzprovozní své zařízení pro 14nm čipy v Kostarice

Jak uvádí zrovna dnešní zpráva, i nový 10nm+ proces Intelu nebude příliš produktivní, takže lze očekávat, že si firma bude pečlivě vybírat, co s jeho pomocí bude vyrábět. Klasické desktopové procesory asi tuto prioritu mít nebudou, a tak lze skutečně očekávat, že po stále ještě nevydaných Comet Lake-S přijde ještě jedna 14nm generace známá jako Rocket Lake, i když už asi ne založená na architektuře Skylake. A kdo ví, jak to bude potom.

Nyní se ukazuje, že Intel znovu zprovozňuje svá zařízení v Kostarice, která poslouží pro testování a konečné práce (Test and Finish) při výrobě 14nm procesorů a konkrétně půjde především o zvýšení celkové produkce procesorů Xeon. Kostarika se tak opět přidá k ostatním zařízením Intelu pro zmíněné účely, přičemž ta ostatní jsou v Penangu a Kulimu (Malajsie) a ve Vietnamu. Konkrétně půjde o procesory Xeon Scalable druhé generace (Cascade Lake) ve verzích Silver, Gold a Platinum.

Spuštění zařízení Intelu v Kostarice proběhne ve dvou fázích, přičemž ta úvodní bude završena 19. dubna, kdy už provoz bude omezeně spuštěn a na plnou kapacitu se dostane do 3. srpna tohoto roku. Intel si od toho slibuje jednak to, že nebude tolik závislý na zbylých asijských zařízení a také se celková kapacita jeho Test and Finish zařízení zvedne o celou čtvrtinu. O samotnou litografickou výrobu 14nm čipů ale pochopitelně nejde.

Jak uvádí server techPowerUp , provoz v Kostarice byl Intelem zrušen již v roce 2014, čili dlouho před tím, než by kdo mohl jen tušit o přicházejících problémech s přechodem na 10nm proces. Tehdy byl čerstvý právě samotný 14nm proces a Intel se tehdy rozhodl, že svá Test and Finish zařízení přesune právě do Asie, aby měla výhodnější geografické postavení s ohledem na výrobní zařízení a trh.

