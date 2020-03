Intel podepsal s Micronem novou dohodu, za 3D XPoint bude nejspíš platit víc

Takové dohody známe pod označením WSA (Wafer Supply Agreement) a jedna z nich byla právě stvrzena společnostmi Intel a Micron. Právě Micron získal už výhradně do své moci dříve sdílené výrobní kapacity a Intel plánoval, že si pořídí vlastní v čínské Fab 68, ovšem ty stále nemá. Nastoupila tak WSA a odkupování vyrobených waferů s paměťmi právě od Micronu, který je stále vyrábí v továrně v Lehi (Utah) a my se dozvídáme, že to Intel vyjde dráž než dříve, či alespoň to tvrdí analytici. Důvod je především právě ten, že Intel aktuálně nemá jinou možnost, než 3D XPoint odebírat od Micronu a o výrobu hotových produktů založených na těchto pamětích má evidentní zájem, jinak by nepodepisoval WSA. Můžeme také připomenout to, že rozchod Intelu a Micronu nebyl v minulém roce moc idylický.