Intel poodhalil serverový procesor Clearwater Forest se 288 E-Core
Dnes, Milan Šurkala, aktualita
Intel poodhalil nový procesor Clearwater Forest, který je postaven výhradně na jádrech E-Core, kterých je tu až 288. Vyráběn bude pomocí procesu 18A.
Společnost Intel chystá nové serverové procesory známé jako Clearwater Forest. Ty poodhalila na Hot Chips 2025. Jde o první Xeony, které budou vyráběny pomocí procesu Intel 18A, alespoň pokud jde o výpočetní chiplety (další chiplety budou vyráběny pomocí Intel 3, což se týká sběrnic, LLC nebo paměťových řadičů, a procesem Intel 7 pro další části procesoru). Skládat se budou výhradně z E-Core, kterých zde bude až 288. Mají tak mířit na ta nasazení, kde je potřeba vysokého počtu jader, ale není až tak důležitý jejich absolutní výkon. Procesor je postaven na 12 CPU chipletech, kde má každý 24 jader. Podporovány jsou 12kanálové paměti DDR5-8000, máme zde podporu pro 96 linek PCIe Gen 5 a 576 MB LLC paměti (6 paměťových clusterů na chiplet, celkem tedy 72 clusterů, každý po 8 MB LLC). Pokud jde o L2 cache, ta je unifikovaná a má kapacitu 4 MB na 4jádrový cluster a propustnost mezi jádrem a L2 cache činí 200 GB/s s latencí 17 cyklů. Rychlost sběrnice mezi clustery je pak 35 GB/s.
Systém s dvojicí těchto procesorů dosahuje paměťové propustnosti 1,3 TB/s a může mít až 3 TB RAM. Celkově to dosáhne na 576 jader, 1152 MB LLC paměti a výkon 59 TFLOPS. Intel zde využil pouzdření Foveros Direct 3D a díky procesu 18A zvýšil hustotu tranzistorů a využití plochy, snížily se také napájecí ztráty o 4-5 %. Máme zde 64kB instrukční L1 cache a 3-wide dekodér instrukcí s 50% navýšením instrukční propustnosti. Jinak řečeno, zvládne 9 dekódování za jeden cyklus. Out-of-Order Engine doznal také úprav pro zvýšení paralelismu. Máme tu 2krát tolik jednotek pro výpočty s celými čísly, totéž navýšení platí i pro vektorové jednotky. Intel tak říká, že IPC procesoru se zvýšilo o 17 % (ve SpecIntRate17).
