Intel potvrdil Tiger Lake-H s 8 jádry

Intel Tiger Lake-H ale mají už dle starších zpráv nabídnout až 8 jader a nyní se nám tato informace potvrzuje (via VideoCardz ), a to díky Boydu Phelpsovi z Intelu. Ten zastává pozici Corporate Vice President of Client Computing Group.

Nicméně stále nemáme informaci o tom, že by snad Intel chtěl vyslat tyto procesory na trh dříve než někdy v příštím roce, takže můžeme předpokládat, že co se týče moderních 10nm procesorů pro naše PC, cokoliv nového už letos nepřijde a budou tu pouze ultramobilní Tiger Lake-U.

Boyd Phelps uvedl konkrétně to, že jádra Willow Cove nabízí 1,25 MB L2 cache na jádro plus 3 MB L3 cach na jádro, což už dávno víme. Nakonec potvrdil právě to, že později se objeví detaily o chystaných 8jádrových procesorech, přičemž nejblíže nám mají být právě Tiger Lake-H, takže s největší pravděpodobností to budou právě ony.

Do toho přichází nový leak od Sharkbay z PTT Shopping, který už se osvědčil a nyní potvrzuje informace právě o Tiger Lake-H (TGL-H35 a TGL-H). Očekávat můžeme jejich verze s TDP 35 a 45 W, přičemž 35W modely nabídnou maximálně 4 jádra a grafiku Xe s 96 EU. Takovou výbavu ale mají i dnešní Tiger Lake-U (TGL-UP3), takže nové 35W modely by logicky měly dosahovat výrazně vyšších taktů.

Výkonné notebooky ponesou spíše 45W verze Tiger Lake-H se 4, 6 a 8 jádry Willow Cove, přičemž grafika se omezí na 32 EU. To má smysl vzhledem k tomu, že tyto procesory už budou určeny spíše pro počítače, které využijí samostatnou grafickou kartu. Přímým soupeřem pro Tiger Lake-H pak budou AMD Cezanne Ryzen 5000H.

Kódové označení Patice TDP Počet jader EU

TGL-UP3 BGA1449 15W~28W 2C / 4C / – / – 96 TGL-H35 BGA1449 35W – / 4C / – / – 96 TGL-H BGA1787 45W – / 4C / 6C / 8C 32

