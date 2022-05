Intel potvrzuje: desktopové Arc budou nejdříve pouze pro čínský trh

Ozvala se opět Lisa Pearce (VP a GM, Intel Visual Compute Group), která vysvětlila, jak to s grafikami Arc bude. Můžeme si přitom připomenout, že Intel na začátku tohoto roku mluvil prostě o tom, že Arc vyšle na trh během prvního kvartálu. To v podstatě nestihl, pokud nepočítáme velice omezenou nabídku low-endových mobilních verzí pouze v Jižní Koreji s doprovodem nehotových ovladačů. Ostatně sama Pearce mluvila o tom, že nastaly problémy s vývojem softwaru, kvůli nimž byl nástup nových produktů opožděn.

Jak ukazuje následující obrázek, Intel nyní mluví o desktopových verzích Arc chystaných na aktuální kvartál a pak ve třetím čtvrtletí přijdou verze pro pracovní stanice. Ale tak jednoduché to opravdu není.

Právě včera jsme mluvili o zprávě od Igora Wallosseka , dle jehož zdrojů mělo být vypuštění desktopových Arc nějakým způsobem omezeno. Dle těchto informací prý jde jednak o nedostatek AIB partnerů, nedostatečnou garanci koncových cen a obavy o hromadné vracení zakoupených karet v rámci RMA.

Těžko se dozvíme, zda jde skutečně o tyto důvody, nicméně přímo od Intelu se dozvídáme, že desktopové Arc přijdou na trh exkluzivně na čínském trhu a až někdy později se rozšíří do světa. Půjde navíc jen o low-endové verze A3, které budou k dostání v hotových počítačích a poté i v maloobchodě, ale stále jen v Číně. Až poté budou následovat A5 a A7 dostupné nejdříve rovněž jen v hotových sestavách a pak až samostatně.

Čili pokud si někdo na západních trzích bude chtít koupit v obchodě výkonnou verzi Arc Alchemist, pak musí počítat s tím, že ty na trh dorazí až jako poslední. Je tak vcelku zřejmé, co tím Intel sleduje. Čínský trh je totiž běžně využívané odkladiště hardwaru, na nějž zmlsané jazýčky a vybíravé prstíčky západních zákazníků nejsou moc zvědavé. Intel se tak asi, a to pouze spekulujeme, bude chtít vyhnout ostudě, kterou by způsobil nedostatečný výběr a stále nepřipravené ovladače.

Informace o vypuštění výkonných verzí karet Arc na konci léta tak nelhaly, takže už začíná být opravdu zřejmé, že Intel tu nepůjde jen proti aktuálním Ampere a RDNA 2, ale zřejmě už proti novým Ada a RDNA 3, respektive se bude snažit nabízet alternativu pro již výběhové produkty konkurence.