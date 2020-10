Intel potvrzuje jádra Cypress Cove na RKL-S a slibuje alespoň 10% růst IPC

Před pár lety se nám ani nechtělo věřit, že po 14nm procesorech Broadwell, Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake a Coffee Lake Refresh přijdou ještě stále 14nm Comet Lake a po nich Rocket Lake. To máme celkem sedm 14nm generací, respektive šest, pokud nebudeme počítat rozpačitý nástup Broadwell, které se v desktopu téměř neukázaly (v případě HEDT to bylo jiné).

Zprávy o chystaných Rocket Lake-S ale nelhaly, jak už dobře víme a Intel nám nedávno potvrdil, že si je chystá pro začátek jara příštího roku. Nyní se rozhodl přinést i další a podrobnější informace o tom, co tyto novinky nabídnou.

Potvrzuje se nám to, že RKL-S budou 14nm procesory založené na jádrech Cypress Cove (vycházet mají z moderních 10nm Willow Cove), která nabídnou alespoň 10procentní nárůst výkonu na takt (IPC) oproti architektuře Skylake. Intel by tak mohl dohnat AMD co se týče jednovláknového výkonu, ale vzhledem k tomu, že RKL-S budou maximálně osmijádrové, v žádném případě nelze počítat s tím, že by dohnaly Ryzeny v případě celkového vícevláknového výkonu.

Dále se nám potvrzuje, že RKL-S budou využívat rozhraní PCIe 4.0, a to s 20 linkami, které tak budou rozděleny na 16 pro slot/sloty PCIe x16 a zbývající 4 dostane první slot M.2 pro SSD. Integrované grafické jádro už bude patřit do generace Xe a nabídne podporu moderních kodeků, ovšem má tu být jen maximálně 32 EU. Tyto procesory ale stejně budou určeny spíše do sestav se samostatnou grafikou a více EU v jejich iGPU by tak znamenalo spíše plýtvání místem na čipu.

Paměťový kontroler zde bude standardně připraven pro DDR4-3200 a také budeme moci využít nové instrukce, a to konkrétně Deep Learning Boost.

Procesory Rocket Lake-S sice mají fungovat i v dnešních deskách se 400 Series, ale bylo zřejmé, že Intel si připraví novou sérii čipových sad. To už jen proto, aby nevznikaly zmatky s tím, zda nějaká deska podporuje či nepodporuje rozhraní PCIe 4.0.

Dozvídáme se také o spotřebě, respektive o hodnotách PL1 a PL2. PL1 platí pro spotřebu procesoru na základním taktu a PL2 na zvýšených turbo taktech, které se přitom CPU snaží držet, pokud má tu možnost. Dle informací Intelu by měla spotřeba Rocket Lake-S víceméně odpovídat generaci Comet Lake-S, což tak znamená, že nový 8jádrový procesor bude stejně žravý jako staré desetijádro. Hodnoty PL1, PL2 i Tau jsou tak u obou generací zcela stejné, čili by opravdu neměl být žádný problém s provozem RKL-S na dnešních deskách s LGA 1200.

