Intel potvrzuje, Tiger Lake dorazí za necelý měsíc, promluví i Raja Koduri

Ostatně Intel dříve uváděl, že procesory Tiger Lake dorazí velice brzy a my jsme mohli vyhlížet začátek léta. To nakonec nedopadlo, takže se dočkáme alespoň jejich představení už spíše v závěru léta, a to konkrétně 2. září. Na tento den byla naplánována Tiger Lake Virtual Launch Event, čili nepůjde o žádnou klasickou konferenci, ale o živý stream na Internetu, a to pochopitelně kvůli koronaviru. A že jde o "Launch", Intel plánuje je v ten den rovnou vyslat na trh, čili nepůjde jen o představení.

Tiger Lake přijdou zatím v podobě řady Tiger Lake-U, čili velice úsporných modelů určených pro tenké notebooky. Výkonnější Tiger Lake-H očekáváme až v příštím roce, a to s tím, že už půjde o osmijádrové a ne jen maximálně čtyřjádrové modely. Tiger Lake-H tak nejspíše půjdou už proti další generaci 7nm APU od AMD, která bude založena na architektuře Zen 3.

Nicméně i Tiger Lake-U by mohly dnešním osmijádrovým APU Ryzen 4000 zatopit. Půjde zde nejspíše především o souboj menšího počtu výkonnějších jader proti většímu počtu méně výkonných. Tiger Lake-U by tak měly vynikat v zátěži jednoho či menšího počtu jader, zatímco Renoir od AMD zase nabídne celkově vyšší vícejádrový výkon. Ale uvidíme, počkejme si na testy a nejdříve pak na prezentaci Intelu, která 2. září odstartuje v 6 večer našeho času.

Krom toho se dozvídáme, že 13. srpna, tedy už příští týden, promluví Raja Koduri o pokroku ve své divizi, takže půjde pochopitelně o grafickou generaci Xe. Ostatně s největší pravděpodobností právě na tuto událost odkazoval tweet Intelu ze závěru července, který byl brzy po zveřejnění smazán.

Raja Koduri tak bude za týden pořádat webcast, a to ve 3 odpoledne našeho času. Uvidíme, zda nám představí nějaké zásadní novinky. Nedávno totiž bez jakýchkoliv dalších informací ukázal následující čipy, pod jejichž heatspreadery by se měla ukrývat GPU složená z jedné, dvou a čtyř dlaždic Xe.

Takže by se dalo usuzovat, že právě o těchto produktech nám Koduri snad prozradí víc. A kdo ví, třeba právě letos Intel poprvé promluví do grafického souboje mezi AMD a NVIDIÍ. Zdroj: Intel

