Intel potvrzuje, že jako první nasadí High-NA EUV skenery EXE:5200 od ASML

O záměru Intelu pořídit si jako první výrobce čipů na světě High-NA EUV skenery od firmy ASML jsme už dávno věděli, ale nyní to máme oficiálně potvrzeno a dozvídáme se detaily, o co konkrétně tu půjde. Intel tak hodlá v tomto ohledu předběhnout svou konkurenci, čili Samsung i TSMC, a bude mít tedy zřejmě i příležitost dostat se opět do čela ve vývoji výrobních procesů pro počítačové čipy.