Intel pracuje na technologii pro využití výkonu desktopu na notebooku

Dnes si můžeme k notebooku dokoupit externí grafickou kartu, což ovšem zvláště dnes nedává z ekonomického hlediska valný smysl a výkon je navíc omezen tím, že se k externí grafice připojujeme pomocí Thunderboltu, jehož propustnost je oproti plné šíři rozhraní PCIe velice omezená. Intel ale vzal tento koncept a chce jej aplikovat na celé desktopové PC, které by tak notebooku posloužilo jako výkonná základna. Půjde ale o něco jiného, než je prostý streaming již renderovaného videa, což už běžně nabízí třeba Steam?





Intel má zatím spíše jen koncept (viz video ), který představil na Realtime Conference. Slova se ujal Raja Koduri (senior vice president a general manager, Accelerated Computing Systems and Graphics Group, Intel). Mělo by to přitom fungovat tak, že hra ve skutečnosti poběží na notebooku, který ale dokáže využít hardwarové prostředky desktopu a konkrétně jeho grafickou kartu, na niž přesune část zátěže, aby hra mohla běžet plynuleji a ve vyšších detailech.

To je zajímavá myšlenka, ale je otázka, jak by to mělo být konkrétně realizováno a přes jaké rozhraní. Dozvídáme se, že hry samotné nepotřebují žádné modifikace a spouštět je budeme moci obvyklým způsobem. Technologie by prostě měla v podstatě sama zjistit, že v lokální síti se nachází výkonnější PC, čili nemusí jít nutně o desktop, jehož výkon může využít. Uživatel by tak prostě jen spustil hru a ta by mu běžela v mnohem kvalitnější grafice, než jakou je schopno zajistit momentálně používaný počítač. Čili se tu využije lokální síť, přes kterou se budou přenášet potřebná data tam a zpět v abstrakční vrstvě, čili o prostý streaming se tu nejedná, neboť to by hra musela běžet na výkonnějším počítači.

Intel zmiňuje termín "ambient computing", který má právě označovat celý systém, jenž umožní automaticky využívat nejvýkonnější počítač dostupný v síti. Hra by tak ve skutečnosti běžela na obou zapojených počítačích, ale už se nedozvídáme, jaké budou požadavky a především jakou propustnost síťového rozhraní bude třeba zajistit. Intel tak zatím nepřipravil nic konkrétního, co by nám mohl slíbit, takže si musíme ještě počkat na to, co se z této technologie vyklube a kdy ta bude k dispozici.



