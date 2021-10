Intel představil procesory Core "Alder Lake-S", jaký je výkon na takt či watt?

My jsme se už na konečné specifikace procesorů Alder Lake-S mohli podívat díky uniklým snímkům z prezentace Intelu, což zahrnovalo také ceny, takže Intel už nás v podstatě neměl čím překvapit. Nyní ale už je k dispozici celá prezentace, na jejíž zajímavé části se můžeme podívat.

Už minule byl ukázán i graf, v němž se Intel chlubil výkonem ve hrách, kde má nová generace výrazně překonat starší Intely i aktuální procesory AMD. My si ale samozřejmě počkáme až na nezávislé testy, které by se měly objevit 4. listopadu, čili v den vypuštění nových procesorů na trh.

Intel se také chlubí nárůstem výkonu v aplikacích či testech pro tvorbu obsahu (PugetBench, Adobe After Effects) a dále předkládá graf ukazující na nárůst IPC, čili výkonu na takt. Pokud si vezmeme Comet Lake-S jako základ, pak Rocket Lake-S nabídly o 12 % vyšší výkon a nové Alder Lake-S o 28 % vyšší, ovšem jen v případě výkonných jader P. Jinak se potvrzuje, že jádra E budou zhruba na úrovni 14nm procesorů vycházejících ze Skylake. Alespoň tedy dle testů Intelu.





Pokud jde ovšem o výkon na watt a srovnání nejlepších procesorů generací Rocket Lake-S a a Alder Lake-S, pak Core i9-12900K se má vícevláknovému výkonu starého 11900K vyrovnat s cca čtvrtinovou spotřebou. To samozřejmě neznamená, že se stejnou spotřebou bude mít čtyřnásobný výkon, ale i tak půjde o slušných +50 %, pokud jde o provoz těchto CPU na PL2. A i při PL1 (TDP) by to mělo být + 30 %.

A jak to vůbec bude s nastavením PL ? Změny se zřejmě budou týkat jen odemknutých procesorů, i když v praxi to bude asi jedno, neboť napájení si stejně bude řídit základní deska. Nicméně nyní je už oficiální, že pro procesory K/KF bude opravdu platit PL1=PL2=241 W, čili v turbo režimu budou skutečně moci fungovat nepřetržitě s takovouto spotřebou, samozřejmě pokud to deska a chlazení zvládnou.

Takový provoz má usnadnit vylepšené pouzdro, kde se k tenčímu čipu pod heatspreaderem z 10. a 11. generace Core přidává obzvlášť tenká vrstva teplovodivého materiálu a naopak tlustší heatspreader. To vše by mělo přispět ke kvalitnějšímu přenosu tepla do chladiče.





Nakonec si ještě uvedeme už jednou zveřejněný ceník, tentokrát ovšem bez vodoznaku serveru VideoCardz.

