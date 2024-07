Intel představil procesory Raptor Lake bez E-Core s až 8jádrovým Core i9-14901KE

Společnost Intel představila 8 nových procesorů architektury Raptor Lake Refresh, které proti výchozím modelům nemají žádná úsporná jádra E-Core. Zůstávají jim tedy pouze výkonná jádra P-Core, což se pochopitelně odráží na mnohem menším počtu jader a podporovaných vláken. Novinky poznáte podle čísla končícího na xxx01 a přídomku "E". Procesory jsou vyráběny pomocí procesu Intel 7. V tabulce níže uvidíme nejen seznam novinek (vyznačeny tučně), ale také původních modelů pro vzájemné porovnání.



Procesor

Jádra

Vlákna

Takty P-Core

Takty E-Core

Cache

PBP/MTP

iGPU

Core i9-14900K

8P+16E

32

4,4-6,0 GHz

2,4-3,2 GHz

32+36 MB

125/253 W

UHD 770, 32EU/1,65 GHz

Core i9-14901KE

8P

16

3,8-5,8 GHz

-

16+32 MB

125/- W

UHD 770, 32EU/1,65 GHz Core i9-14900T

8P+16E

32

1,1-5,5 GHz 0,8-4,0 GHz 32+36 MB

35/106 W

UHD 770, 32EU/1,65 GHz Core i9-14901TE

8P

16

2,3-5,5 GHz

-

16+32 MB

45/- W

UHD 770, 32EU/1,65 GHz Core i7-14700 8P+12E 28 2,1-5,4 GHz 1,5-4,2 GHz 28+33 MB 65/219 W UHD 770, 32EU/1,6 GHz Core i7-14701E 8P 16 2,6-5,4 GHz - 16+33 MB 65/- W UHD 770, 32EU/1,65 GHz Core i7-14700T 8P+12E 28 1,3-5,2 GHz 0,9-3,7 GHz 28+33 MB 35/106 W UHD 770, 32EU/1,6 GHz Core i7-14701TE 8P 16 2,1-5,2 GHz - 16+33 MB 45/- W UHD 770, 32EU/1,65 GHz Core i5-14500

6P+8E

20 2,6-5,0 GHz 1,9-3,7 GHz 11,5+24 MB 65/154 W UHD 770, 32EU/1,55 GHz Core i5-14501E 6P 12 3,3-5,2 GHz - 12+24 MB 65/- W UHD 770, 32EU/1,55 GHz Core i5-14500T 6P+8E 20 1,7-4,8 GHz 1,2-3,4 GHz 11,5+24 MB 35/92 W UHD 770, 32EU/1,55 GHz Core i5-14501TE 6P 12 2,2-5,1 GHz - 12+24 MB 45/- W UHD 770, 32EU/1,55 GHz Core i5-14400 6P+4E 16 2,5-4,7 GHz 1,8-3,5 GHz 9,5+20 MB 65/148 W UHD 740, 24EU/1,55 GHz Core i5-14401E 6P 12 2,5-4,7 GHz - 12+24 MB 65/- W UHD 730, 24EU/1,55 GHz Core i5-14400T 6P+4E 16 1,5-4,5 GHz 1,1-3,2 GHz 9,5+20 MB 35/82 W UHD 730, 24EU/1,55 GHz Core i5-14401TE 6P 12 2,0-4,5 GHz - 12+24 MB 45/- W UHD 730, 24EU/1,55 GHz

Jak vidíme, vlastnosti procesorů s jejich původními modely ne vždy plně souvisí, alespoň co se týče taktů. Zatímco Core i9-14901KE má nižší takty P-Core než 14900K, u většiny ostatních modelů jsou takty P-Core stejné nebo vyšší, neboť se do dané TDP vejdou i s vyššími frekvencemi díky absenci E-Core. Všimněme si vyšší 45W PBP u modelů 14x01TE proti 35W PBP u 14x00T. Intel u žádného nového procesoru neudává spotřebu MTP.



Další zajímavost je u procesorů Core i5. Zatímco standardní modely zde mají 1,25 MB L2 cache na jádro a 2 MB sdílené L2 cache pro cluster 4 jader E-Core, novinky mají 2 MB L2 cache na jádro. Pokud byste si nová CPU chtěli koupit do své sestavy, budete mít ale smůlu. Tyto procesory jsou určené do embedded nasazení, příkladem by mohly být třeba NASy.