Intel představil první dva Lakefield: 5 jader a 4 vrstvy čipů

Jedná se konkrétně o čipy Core i5-L16G7 a Core i3-L13G4 generace Lakefield, které jsou určeny pro prostorově velice úsporné přenosné počítače. Ostatně celá základní deska s veškerou potřebnou výbavou vypadá takto.

Dá se říci, že Intel přináší na trh procesory x86 využívající dosud nejpokročilejší technologii pouzdření, vedle níž vypadá jednoduše i GPU s paměťmi HBM. Následující video, kde Intel využívá kostičky Lega, pak názorně ukazuje, z čeho a jak jsou Lakefield poskládány, ale to už dávno víme. Máme tu tak celkem čtyři vrstvy, a to dvě tvořící samotné SoC včetně pěti procesorových jader a dvě vrchní pak obsahují paměti DRAM, čili operační paměť v rámci PoP (Package on Package). To vše v pouzdru BGA s rozměry 12 x 12 x 1 mm (na fotografii s logem Intel).

Intel se chlubí, že Lakefield umí být díky svému provedení velice úsporné a v pohotovostním režimu se dostávají na necelých deset procent spotřeby Core série Y, což znamená konkrétně 2,5 mW. Navíc jde i o první procesory Intel obsahující nativně dvě interní displejové pipeline, díky čemuž budou ideální pro zařízení se dvěma obrazovkami, jako bude třeba ThinkPad X1 Fold od Lenova nebo Samsung Galaxy Book S (na vybraných trzích od tohoto měsíce).

Procesor Gragika Jádra/vlákna iGPU EU Cache TDP Základní takt Max. turbo 1 jádra Max. turbo všech jader Max. takt iGPU Paměti i5-L16G7 Intel UHD Graphics 5/5 64 4MB 7W 1,4 GHz 3 GHz 1,8 GHz 500 MHz LPDDR4X-4267 i3-L13G4 Intel UHD Graphics 5/5 48 4MB 7W 0,8 GHz 2,8 GHz 1,3 GHz 500 MHz LPDDR4X-4267

Konfigurace pěti jader bez Hyperthreadingu tak zahrnuje čtyři slabší jádra Tremont plus silnější Sunny Cove a grafiku 11. generace, kterou někteří již znají z procesorů Ice Lake. To celé je k dispozici s velice úsporným TDP 7 W, ale je otázka, zda do toho spadá i operační paměť LPDDR4x s kapacitou až 8 GB, když ta je součástí procesoru.

Nyní nezbývá než si počkat na to, zda se technologie Foveros bude vyvíjet dál nastíněným směrem, anebo půjde o slepou uličku, jako jsou třeba Kaby Lake-G, i když ty doplatily spíše na snahu o spolupráci s firmou AMD, která nevěstila nic dobrého vzhledem k tomu, že Intel začal brzy vyvíjet své Xe. V obou případech si ale Intel v praxi vyzkoušel a ověřil možnosti nasazení moderních způsobů pouzdření čipů, čili u Kaby Lake-G to byly můstky EMIB a nyní rovnou Foveros.

Zdroj: TZ Intel via VideoCardz

