Intel představuje mobilní Arrow Lake jako Core Ultra 200H i 200HX

Na veletrhu CES 2025 představila své novinky také společnost Intel. Ta uvedla spoustu mobilních procesorů postavených na architektuře Arrow Lake, tedy s výkonnými jádry P-Core Lion Cove a úspornými E-Core Skymont.



Nejprve se podíváme na Core Ultra 200HX (Arrow Lake-HX). Zde to vrcholí 24jádrovým modelem Core Ultra 9 285HX s 8 jádry P-Core a 16 jádry E-Core, což znamená nejen 24 jader, ale také 24 vláken (Arrow Lake nepodporuje Hyper-Threading). Základní takty jsou 2,1 GHz (E-Core), resp. 2,8 GHz (P-Core), Turbo pak vrcholí frekvencemi 4,6 GHz, resp. 5,5 GHz. Intel nám tvrdí, že proti Raptor Lake-H má nový procesor o 5 % vyšší ST výkon a o 20 % vyšší MT. Dostalo se i na zabudované NPU s výkonem 13 TOPS, celkový výkon je 36 TOPS v INT8 pro úlohy umělé inteligence. Na certifikaci Microsoft Copilot+ PC to tak samo o sobě nestačí.

Procesor má 40 MB L2 cache a 36 MB L3 cache. Základní PBP činí 55 W, maximální spotřeba MTP je 160 W (tyto hodnoty platí i pro základní 235HX). To je na mobilní procesor opravdu hodně, uvážíme-li, že AMD má u Strix Halo 55-120W TDP, a to je 16jádrový čip i s velmi výkonnou integrovanou grafikou se 40 CU (je ale nutné počítat s tím, že 120W TDP znamená u AMD ve výsledku vyšší hodnoty, takže ty budou s Intelem v maximální zátěži asi hodně podobné, jenže nesmíme zapomenout na to, že Arrow Lake-HX má jen základní GPU se zlomkovým výkonem proti AMD). Integrované GPU Intel Graphics má totiž základní takt 300 MHz, maximální frekvence je 2000 MHz a nabídne 4 jádra Xe. Jeho výkon je 8 AI TOPS. O výrobu procesoru se stará TSMC pomocí procesu N3B. Tato řada podporuje XMP pro přetaktování DDR5 pamětí i přetaktování obou typů jader, podporovány jsou paměti DDR5-6400 s kapacitou až 192 GB.



Druhou řadou postavenou na architektuře Arrow Lake je Core Ultra 200H (Arrow Lake-H). V tomto případě tu máme maximem 16jádrový procesor Core Ultra 9 285H se 6 jádry P-Core, 8 jádry E-Core a dokonce ještě dalšími 2 LP E-Core. Základní frekvence jsou 1,0 GHz, 2,7 GHz a 2,9 GHz, maximální Turbo frekvence pak dosahují 2,5 GHz, 4,5 GHz a 5,4 GHz. V procesorech najdeme až 24 MB L3 cache paměti. Zajímavostí těchto procesorů je výkonné GPU Arc 140T, které má až 8 jader Xe a frekvenci do 2,35 GHz. Samo o sobě tak zvládá dodat 77 AI TOPS (obsahuje XMX jednotky), k tomu je tu ještě NPU AI Boost s dalšími 13 TOPS a celkový výkon pro úlohy umělé inteligence dosahuje 99 TOPS. GPU má mít pro hry o 15 % vyšší výkon než to v Meteor Lake. Slabší modely mohou mít trochu méně výkonnou verzi tohoto GPU, např. 225H má 7 Xe jader a takt do 2,2 GHz, což stále stačí na 63 TOPS.



Podporovány jsou paměti DDR5-6400, ale i LPDDR5x-8400. Vrcholný model řady má 45W PBP, všechny ostatní mají PBP nižší s 28 W, max. spotřeba MTP činí 115 W ve všech případech. Také tento procesor je na procesu TSMC N3B.