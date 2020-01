Intel připravuje 22jádrovou bestii Core i9-10990XE s 380W TDP

Úniky informací prozrazují další zajímavost z dílen Intelu. Má se totiž připravovat HEDT procesor Core i9-10990XE, který nabídne opravdu velmi vysoký počet 22 jader, tedy podporu zpracování až 44 vláken najednou. Podle toho, co se šušká, by procesor měl běžet na základním taktu 4,0 GHz, což není málo. Turbo má stejnou hodnotu pro jedno i všechna jádra, přičemž činí hodně vysokých 5,0 GHz.

Umíte si ale jistě představit, že spotřeba procesoru bude hodně vysoká. TDP má při základním taktu činit těžko představitelných 380 W a možná by bylo lepší ani nehádat, jaká bude spotřeba při turbo frekvenci. Poněvadž spotřeba roste zhruba lineárně s frekvencí, jen její zvýšení by TDP vyhnalo na zhruba 475 W, a to ale nemluvíme o napětí, s nímž TDP roste kvadraticky. Ostatně u předchozího 14jádrového Core i9-9990XE v praxi naměřili spotřebu přes 600 W, takže zde to může být díky 8 jádrům navíc ještě o něco více. Novinka by dále měla mít obří 30,25MB L3 cache. Nyní je otázkou cena a datum, kdy se tato novinka objeví.



