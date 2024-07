Intel připravuje 2jádrový Processor 310, navýší takt na 4,1 GHz

Intel patrně chystá nový low-endový procesor do řady Raptor Lake. Objevila se totiž zmínka o modelu Processor 310, která by mohla být výše taktovanou verzí

Společnostpatrně chystá nový low-endový procesor do řady Raptor Lake. Objevila se totiž zmínka o modelu, která by mohla být výše taktovanou verzí verze Processor 300 . Nejprve si vysvětleme, že jde o náhradu někdejších Celeronů a Pentií, které se dostaly do low-endu, přičemž nyní jde o modely s nízkým počtem jader, nepříliš vysokými frekvencemi a zpravidla ne moc vysokou spotřebou, i když tady hodně záleží, jak se to vezme. Třeba takový Processor 300 je 2jádrovým procesorem se dvěma jádry P-Core, které díky Hyper-Threadingu zvládnou maximálně 4 vlákna najednou. Procesor má 2,5 MB L2 cache a 6 MB Intel Smart Cache, jeho maximální frekvence činí 3,9 GHz. K tomu dostanete integrované GPU UHD Graphics 710 s frekvencí v rozsahu 300 až 1450 MHz. PBP procesoru je 46 W. Na první pohled je to na dnešní dobu pěkné číslo, ale vzhledem ke specifikacím a výkonu dost hrozivě vysoké.

Podle úniků se zdá, že Processor 310 by měl být velmi podobným čipem se 2 jádry a 4 vlákny, také velikosti cache pamětí by měly být totožné. Rozdílem má být vyšší frekvence, která má povyskočit na 4,1 GHz, tedy o 200 MHz. Z toho pochopitelně nelze čekat nějaké dramatické nárůsty výkonu. Procesor byl otestován v benchmarku Geekbench 6.3.0, kde dosáhl slušného jednovláknového výkonu 2152 bodů. To je zhruba na úrovni procesorů Core 12. generace (např. i5-12400 má 2180 bodů), také to odpovídá jednovláknovému výkonu Ryzenů 5000 (např. 5800X má rovněž 2180 bodů).

Pochopitelně mnohem horší je to ve vícevláknových testech. Zde je známo, že Geekbench 6 dává v MT hůře interpretovatelné výsledky (zejména mezigeneračně dochází k občas nezvyklým posunům). Processor 310 zde dosáhl na 4254 bodů. To jsme někde na úrovni 4jádrového (8vláknového) Core i3-10100 a zhruba 7 % pod 6jádrovým (12vláknovým) Ryzenem 5 1600 s 3,2 GHz. Na první pohled to vypadá dost divně (a ono to i divné je), aby se rovnal téměř 6jádru AMD, nicméně uvážíme-li 2násobný rozdíl v ST (Ryzen jen 1071 bodů), tedy 2krát více výkonu na jádro v Geekbenchi 6 pro Raptor Lake vůči prvnímu Ryzenu, začne to dávat o něco větší smysl.