Intel připravuje Cascade Lake Refresh: lepší Xeony za stávající ceny?

Intel si tak dle dostupných informací serveru CRN chystá procesory Xeon z řady Cascade Lake Refresh, takže už jen z tohoto označení je naprosto zřejmé, že půjde stále o 14nm procesory a že jejich limitem bude stále 28 fyzických jader na jeden čip. I pokud se odhodlá nabídnout nové 56jádrové verze složené ze dvou 28jádrových čipů, nebude moci procesorům EPYC Rome konkurovat, a to zvláště s ohledem na poměr výkonu a ceny.

Cascade Lake Refresh tak mají být odpověď Intelu na procesory EPYC Rome a dle CRN si jejich nástupem má Intel jednak vylepšit svou pozici a pak dokonce i částečně vyřešit nedostatek svých procesorů na trhu. Nemá také jít o oprášení celé rodiny procesorů Cascade Lake, ale spíše jen středně a méně výkonných modelů, v jejichž segmentu byl prý pro Intel dopad nástupu EPYC Rome nejcitelnější. Ovšem nasnadě je jedna otázka, a sice: Jak by měl nástup nových procesorů pozitivně ovlivnit dostupnost CPU firmy Intel?

Z dalších informací nevyplývá, že by nové Xeony měly mít vyšší výtěžnost nebo že by jich Intel prostě měl být schopen vyrábět víc. Půjde jednoduše o to, že v poslední době se dostupnost Xeonů zhoršila, za čímž můžeme vidět prostě to, že se Intel připravuje na vypuštění nových Cascade Lake Refresh a tvoří si zásoby. A až ty vypustí na trh, přirozeně se dostupnost Xeonů zlepší, protože naráz uvolní ty procesory, které by jinak byly jako původní Cascade Lake už na trhu. Vzhledem k níže řečenému by se ale počet vyrobených procesorů mohl spíše vlivem nástupu vylepšených verzí spíše snížit.

Cascade Lake Refresh mají zahrnovat celkem 18 nových modelů, které nabídnou jednak vyšší takty, ale také oproti předchozím verzím více jader i cache. Čili to znamená, že Intel bude potřebovat i lépe vyrobené čipy s více funkčními jádry a cache, z čehož pak kouká celkově nižší výtěžnost.

Zdroje serveru CRN pak udávají, že se neočekává snižování cen, ale právě vyšší výkon a s ním i TDP. A jak se dozvídáme z přiložené tabulky, na 28 jader by si měly sáhnout už i Xeon Gold, což byla dosud výsada pro Xeon Platinum.

V jistém ohledu tak o snížení cen jde, a to velice výrazné, protože Xeon Gold 6258R vypadá jako přeznačený Xeon Platinum 8280, jehož ceny v případě 2,7GHz verze začínaly na cca deseti tisíc dolarů. Xeon Gold 6258R (R jako Refresh) by ale měl stát cca 3600 dolarů. Ostatně nedávno Intel zlevnil nejdražší Xeony , a to včetně Xeon Platinum 8280L, jenž ze své ceny 18 tisíc umazal celých 5 tisíc dolarů.

