Intel připravuje výkonný NUC 11 Extreme “Beast Canyon”

Formát Intel NUC odstartoval nabídkou skutečně malých desktopů s obvykle čtvercovou základnou, ale od té doby se Intel v některých případech začal obloukem zase vracet k velkým desktopům, což podtrhuje jeho nejnovější model NUC Extreme s procesory 11. generace. Jedná se o počítač s kódovým označením Beast Canyon, který může nést i velkou desktopovou grafickou kartu, čili mezi ním a desktopem založeným na desce Mini-ITX už skutečně nebude velký rozdíl, alespoň navenek.





Uvnitř tohoto počítače se ale bude nacházet NUC 11 Extreme Compute Element, čili systém na kartě s rozhraním PCIe, který bude přes toto rozhraní a příslušnou desku se sloty propojen s grafickou kartou. To ale nebude zcela nutné, neboť jeho procesor z generace Tiger Lake-H má vlastní integrovanou grafiku.

Počítá se tu s paměťmi DDR4-3200 s kapacitou až 64 GB, dále i se třemi sloty pro M.2 2280 SSD, z nichž jedno bude přes PCIe 4.0 x4 napojeno přímo na CPU a dále tu máme rozhraní Thunderbolt 4, až 10GB/s Ethernet, HDMI 2.0b a celkově až tři obrazové výstupy, Intel Wi-Fi 6 AX210, USB 3.1 Gen 2 atd.

Ïntel by mohl tyto systémy blíže představit snad ještě v průběhu Computexu, a tak by mohl prozradit i to, jaké karty se vůbec do nových Beast Canyon vejdou. Dozvěděli jsme se jen to, že jde o grafické karty "plné velikosti", ale to nám moc neřekne, zvláště když moderní modely jsou už velice dlouhé i vysoké a na šířku často zaberou více než jen dva sloty.

