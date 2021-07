Intel proti Threadripperům vyšle nové Xeony W, ovšem s jen 38 jádry

Intel už pár měsíců nabízí své 10nm serverové procesory Xeon generace Ice Lake, které nabízejí maximálně 40 jader v případě modelu Xeon Platinum 8380 a právě ty se pochopitelně použijí v případě, kdy Intel bude chtít opět dostat na trh konkurenci pro Threadrippery, respektive spíše pro Threadrippery PRO. Tato akce se již rýsuje a nejde jen o fámy a dohady.

Jednak už jsou přichystané příslušné desky a společnost CompSource (via THW )¨také už zveřejnila ve svém obchodě seznam procesorů Ice Lake Xeon W, které nabízejí maximálně 38 jader. Teoreticky samozřejmě může nastoupit i 40jádrový model, nicméně to je pro generaci Ice Lake-SP konečná.

Procesor Cena Jádra/vlákna Turbo (GHz) Cache (MB) Part Number Threadripper Pro 3995WX $5489,99 64 / 128 4,2 256 100-100000087WOF Xeon W-3375* $6196,32 38 / 76 4,0 57 CD8068904691401 Threadripper Pro 3975WX $2749,99 32 / 64 4,2 128 100-100000086WOF Xeon W-3365* $5295,97 ? 4,0 48 CD8068904691303 Threadripper Pro 3955WX $1148,99 16 / 32 4,3 64 100-100000167WOF Xeon W-3345* $2930,00 ? 4,0 36 CD8068904691101 Xeon W-3335* $1465,58 ? 4,0 24 CD8068904708401 Xeon W-3323* $1071,45 ? 4,0 21 CD8068904708502

* nepotvrzené specifikace

Ceny se tak pohybují mezi cca 1070 a 6200 dolary, přičemž začátkem prodeje nových procesorů Xeon W se ještě mohou změnit, nicméně tyto částky už vypadají spíše jako opravdu konečné. Ostatně oproti Xeonům W-3200 generace Cascade Lake jde o výrazné zvýšení počtu jader (z 28) i výkonu "nové" mikroarchitektury, stejně jako navýšení kapacity paměti cache o cca polovinu.

Že by ale Intel připravil procesory Ice Lake-X, čili skutečné nástupce starých HEDT modelů pro výkonné desktopy, na to asi můžeme zapomenout. Xeon W ale představují něco podobného, i když je v podstatě jen o serverové Xeony s jiným posláním. Určeny budou také pro patici LGA 4189, nabídnou až 64 linek PCIe 4.0 a mohly by mít i osmikanálové zapojení pamětí DDR4-3200 s ECC pro až 4 TB kapacity. Právě tyto specifikace ale ještě nejsou známy, takže si musíme počkat na to, jak se Xeon W-3300 budou skutečně lišit od Ice Lake-SP (Xeon Scalable).