Intel prý o 20 % poráží AMD v herním výkonu, naznačuje MSI se svou konzolí Claw 8 AI+

Většina herních konzolí obsahuje hardware od AMD. PlayStation, Xbox, ale také mobilní herní konzole jako Asus ROG Ally X mají procesory a GPU od společnosti AMD.nicméně před pár dny představilo nové herní konzole Claw 7 AI+ a Claw 8 AI+ , které jsou postavené na procesorech Intel Lunar Lake. Nyní tvrdí, že jeho řešení s Intelem je v průměru o 20 % výkonnější než to Asusu s procesorem AMD, a to při stejné 17W TDP. Ve hře Metro 2033 má být řešení od MSI s procesorem Intelu výkonnější dokonce o 113 %. Dobře víme, že grafický výkon nových GPU Battlemage v těchto procesorech je opravdu slušný, je to ale až tak dobré?