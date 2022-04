Intel prý pracuje na Arc A310, aby měl konkurenci pro RX 6400

Radeon RX 6400 se svým herním výkonem bude dle prvních testů pohybovat zhruba na úrovni karty GeForce GTX 1650, což ovšem znamená, že AMD nám tu nenabízí nic zajímavého a spíše jen "na kost" ohlodanou kartu s už tak slabým čipem Navi 24 (nejen výkonem, ale i výbavou ). Navíc jde o kartu s doporučenou cenou o 10 dolarů vyšší, než na kolik svého času přišla už zmíněná GTX 1650 (149 vs. 159 USD), ovšem inflace posledních let a zvyšování nákladů také udělaly s cenami hardwaru své. Cenu však konec konců stejně určí až trh a není náhoda , že vedle stále předražených výkonnějších karet jsou Radeony RX 6500 XT a 6600 na západě už prodávány pod doporučenými cenami.

Server VideoCardz nyní mluví o zprávě z čínského Bilibili , kde se píše o desktopové kartě Intel Arc "Alchemist" A310, která by se logicky zařadila pod známé A350 a A370 s čipem ACM-G11. S největší pravděpodobností by šlo o stejné GPU, jen ještě více osekané než na A350, a to přinejlepším na 6 a možná jen na 4 Xe-Core. Pravděpodobnější se však jeví jen 4, protože plná verze na A370 jich má 8 a 6 jich má právě A350. Ovšem snížení počtu jader samozřejmě není jediný způsob, jak snížit i výkon.

Mluví se tu totiž ještě o 4 GB paměti, což by automaticky znamenalo i redukci šířky paměťové sběrnice na pouhých 64 bitů. Zde ale můžeme zatím srovnávat jen s A370, která má 6 GB paměti na 96 bitech, zatímco tuto konfiguraci v případě A350 neznáme.

Zatím to můžeme uzavřít s tím, že Intel má možnost vytvořit kartu A310, která dostane méně jader Xe, nebo slabší paměťový subsystém, nebo rovnou obojí. Měla by ale mít výkon srovnatelný s RX 6400.

Stejný zdroj pak uvádí, že Arc A750 vybavená 28 jádry Xe (448 EU) a 8 GB GDDR6 na 128bitovém rozhraní by se měla víceméně vyrovnat kartě GeForce RTX 3060 a A580 (16 Xe / 256 EU a stejná paměťová výbava) má skončit někde mezi RTX 3060 a RX 6600. To jsou ale velice podivné "počty" vzhledem k tomu, že RTX 3060 a RX 6600 jsou na tom výkonnostně velice podobně, čili dle logiky výše řečeného by k sobě měly mít A750 a A580 ještě blíže, což zrovna nesedí na karty s tak odlišnou výbavou svých GPU.