Intel Raptor Lake má údajně mít režim Unlimited Power se 350W spotřebou

Intel, kterým se to často vytýká, ale novými hodnotami TDP nepotěšily ani nové Spotřeby moderních procesorů bohužel rostou a platí to nejen pro procesory, kterým se to často vytýká, ale novými hodnotami TDP nepotěšily ani nové Ryzen 7000 od AMD. Je možné, že odpůrci Intelu budou mít nyní další argumentační zbraň proti němu, neboť server ProHardver se nechal slyšet, že nové procesory Raptor Lake řady Core i9 by ve verzích K měly mít nový výkonnostní profi Extreme Performance, resp. Unlimited Power. Název říká mnohé a vypadá to, připravovaný 24jádrový procesor Core i9-13900K s 8 výkonnými a 16 úspornými jádry by měl mít 125W TDP PL1, 240-253W PL2 a v tomto supervýkonném režimu se dokonce hovoří o 350 W.

Vyžadovat by to mělo kompatibilní high-endové základní desky s chipsetem Z790, u kterých patrně půjde jen o ty nejdražší modely s dostatečně dimenzovanými součástkami, aby zajistily schopnost takového napájení procesoru. Jednoduché to nebude ani s chlazením, neboť jde opravdu o hodně velké množství odpadního tepla. Otázkou samozřejmě zůstává, nakolik se vůbec zvýší výkon procesoru a zda to za to bude vůbec stát.