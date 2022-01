Intel Raptor Lake: nejen více jader, ale i podstatně objemnější cache?

Intel Raptor Lake byly slíbeny na tento rok, neboť v roce 2023 už mají následovat první dlaždicové procesory Intelu pro PC, generace Meteor Lake. Ten bude samozřejmě své Raptor Lake do velké míry stavět na dnešních Alder Lake, ovšem o refresh by v žádném případě jít nemělo. Refreshem totiž myslíme spíše ty samé čipy, které přicházejí jen s vyššími takty a dohromady skutečně jen s malými změnami. Raptor Lake by ale měly nabídnout až 24 fyzických jader a ne maximálně 16 jako Alder Lake a navíc také výrazně vylepšený systém pamětí cache. Od toho bychom si tak mohli slibovat nejen vyšší vícevláknový výkon, ale snad i vyšší výkon/IPC jednotlivých jader, ostatně už nepůjde o Golden Cove, ale Raptor Cove.

Pokud jde o počet jader či jejich výbavu, pak Raptor Lake dle očekávání rozšíří bohužel jen o slabší jádra Gracemont, jichž tu má být celkem až 16. Počet výkonných jader má zůstat na 8, což znamená, že z tohoto hlediska pozná vyšší výkon Raptor Lake jen ten, který dokáže skutečně využít vysoký počet jader. Ale asi nepůjde jen o to.

Jak uvádí server HotHardware , začíná se mluvit i o přepracované cache procesorů Raptor Lake. Dnešní Alder Lake mají jednak 1,25 MB L2 cache na výkonné jádro P a 2 MB L2 cache na klastr čtyř jader E, přičemž celý 16jádrový procesor pak má 30 MB L3 cache (celkem 44 MB L2+L3).

Výše uvedený náčrtek nám sděluje, že výkonná jádra P v podobě Raptor Cove už mají získat po 2 MB L2 cache a klastry čtyř jader Gracemont budou mít rovnou dvojnásobné 4 MB L2. Zůstane pak vždy 3 MB L3 cache na jedno jádro P a čtyři E, čili vzhledem k dalším osmi slabším jádrům by se i L3 měla rozšířit. Celkově tak můžeme mluvit o 68 MB L2+L3 cache, což je víceméně srovnatelné s tím, co dnes nabízí 16jádrový Ryzen 9 5950X (16 x 512 kB L2 + 2x 32 MB L3).

Pokud je to tedy pravda, pak Intel bude ve svých monolitech opět dále sázet na navyšování kapacity L2 cache, ostatně ještě Comet Lake měly 256kB L2 na jádro a Rocket Lake už 512 kB. Zato firmě AMD jde mezi čipletovými procesory přirozeně spíše o L3 cache a za několik měsíců nám nabídne i procesor Ryzen 7 5800X3D, který svou L3 navýší ze 32 na 96 MB.



Za stručnou zmínku stojí také nový záznam se zaregistrovaným hardwarem u EEC . Jde o označení budoucích desek firmy Biostar s čipsety Z790 a B760, které budou určeny právě pro Raptor Lake. Je ostatně zřejmé, že se tak budou označovat, ale jinak to nic neznamená a už určitě ne to, že se brzy chystají na trh. Na nové Raptor Lake si počkáme ještě přinejmenším půl roku, spíše déle.

