Intel Rocket Lake: finální specifikace a herní výkon Core i9-11900K

Intel Rocket Lake-S nastoupí na trh 30. března, což už bylo oficiálně potvrzeno, ovšem ještě dříve by mělo přijít formální představení nové generace, ale to ještě potvrzeno naopak nemáme. Právě pro svou prezentaci tak Intel asi chystá i doprovodné materiály, z nichž nyní prý unikly (zatím) dva snímky, z nichž první ukazuje podrobné specifikace nových procesorů. Na snímek se ale vešly jen Core i9 a Core i7, vedle nichž nastoupí také Core i5. Co se týče nižších řad, ty by měly stejně jako Comet Lake vycházet ještě z původní architektury Skylake, aby nabídly oproti 10. generaci přinejlepším o trošku zvýšené takty.

- klikněte pro zvětšení -

Snímky se dostaly na čínský server Weibo . Jenomže je tu jedna maličkost, Intel nedávno změnil svůj marketingový styl a začal používat jiné fonty, čemuž snímky z této prezentace neodpovídají. Čili jde buď o podvrh, případně to jsou ještě starší materiály, anebo Intel ještě nedokázal sjednotit svůj marketingový styl.

Ostatně následující snímek s novým fontem i logem společnosti byl zveřejněn na začátku roku (CES 2021).



Zatímco tento graf, v němž se Intel chlubil výkonem SSD, byl zveřejněn teprve nedávno ke konci dubna a jeho styl odpovídá spíše právě uniklým materiálům z Weiba.





Že jde ještě o starší materiály, na to ukazuje také chybějící sloupec, jenž by měl prozradit oficiální ceny nových procesorů. Specifikace ale nejsou nijak překvapivé, respektive se neliší od toho, co jsme se postupně dozvěděli z různých zdrojů. Máme tu ale ještě druhý snímek z Weiba, kde se řeší herní výkon nového Core i9-11900K.





Dříve Intel tento procesor srovnával s konkurenčním Ryzenem 9 5900X, ovšem nyní tu máme konkurenta z jeho vlastní stáje, a to desetijádrový model Core i9-10900K. To ale neznamená, že výsledná prezentace nebude obsahovat také srovnání s konkurencí.

Nikde ve snímku také není řečeno, co se zde měří, ale to platí i pro výše uvedený oficiálně zveřejněný graf, kde není nijak označena ani osa Y. S největší pravděpodobností ale pochopitelně půjde o průměrné FPS v procentuálním vyjádření, neboť sloupec staršího procesoru Intel ve všech případech dosahuje hodnoty 100.



Ceny souvisejících / podobných produktů: