Intel Rocket Lake-S i Alder Lake-S vyfoceny, přijdou oba příští rok?

Intel si pochopitelně uvědomuje, že musí zabrat, aby mu AMD neuteklo ještě víc a už dnes je víceméně jasné, že procesory Rocket Lake-S mohou přinejlepším spíše jen dorovnat výkon generace Ryzen 5000. To ovšem pouze co se týče osmijádrových či ještě slabších procesorů, neboť Rocket Lake-S končí právě na osmi jádrech. A zda se jejich jádra Cypress Cove opravdu vyrovnají architektuře Zen 3, to se teprve uvidí.

Intel Rocket Lake-S

Intel už také přislíbil Rocket Lake-S včetně nových čipových sad 500 Series na konec prvního kvartálu příštího roku. Půjde stále o CPU do patice LGA 1200, která mají být zpětně kompatibilní i se sadami 400 Series, ovšem tím nastane konec dané patice, jakož i celého 14nm procesu. Alder Lake-S už budou procesory pro LGA 1700 a půjde o 10nm procesory

Intel Alder Lake-S

Intel už dříve uvedl , že si desktopové Alder Lake chystá na druhou polovinu příštího roku, takže můžeme počítat spíše s jeho závěrem, ale i tak by to znamenalo, že předchozí generace bude mít velice krátký životní cyklus. Ovšem právě i díky uniklé fotografii těchto procesorů (tentokrát se Alder Lake-S ukazuje i zepředu - viz starší zpráva ) se nám ukazuje, že tomu tak asi opravdu bude a že Rocket Lake-S budou buď rychle zapomenuty, anebo budou naopak koexistovat s novými Alder Lake-S a odlehčí zátěž 10nm linek.

Alder Lake-S jsou procesory s rozměrem pouzdra 45 x 37,5 mm, zatímco CPU pro LGA 1200 mají čtvercový půdorys s hranou 37,5 mm. Půjde o první hybridní desktopová CPU od Intelu, která budou různým způsobem mísit výkonná jádra Golden Cove se slabšími Gracemont, a to s počtem až 8 + 8. Pouze velká jádra by ale měla podporovat Hyperthreading, takže maximální konfigurace bude 16C/24T.

Intel tak bude razit novou cestu a je otázka, kam ta povede a zda se k němu na ní připojí také AMD. To by muselo přijít s nějakými dosud neznámými odlehčenými jádry, jež by nasadilo proti Atomu od Intelu, ovšem nic takového se zatím ani náznakem neobjevilo.



