Intel Rocket Lake-S: předobjednávky startují ještě před recenzemi

Rocket Lake-S dle nedávno zveřejněných informacích na HKEPC mají přijít na trh 15. března, přičemž informace serveru wccftech tomu v podstatě ani neodporují, i když zcela si také neodpovídají. Dle informací od HKEPC bychom si mohli představit, že od poloviny března už nové procesory Intelu budou na pultech obchodů, ale to dle wccftech neplatí. Jednak jde o 16. březen a pak nejde o prodej, ale předprodej. Zmíněn byl dokonce i konkrétní čas, a to 17:00 našeho času.

Společně s předprodejem procesorů bude umožněna i jejich inzerce, pochopitelně, přičemž Intel plánuje také jejich představení a zveřejnění základních údajů.

Ovšem pokud jde o podrobné informace včetně benchmarků, zveřejnění nezávislých testů a skutečné odstartování prodeje, to je dle nejnovějších informací plánováno až na 30. březen, a to tentokrát v 15:00 našeho času. Server wccftech už tak má velice podrobné informace, které se snaž už nebudou měnit a pokud chce Intel dodržet svůj slib, že Rocket Lake-S přijdou během prvního kvartálu, rozhodně by neměl nastat odklad (leda snad přinejhorším o den na 31. březen).

Dozvídáme se ale také, že tyto procesory původně opravdu měly nastoupit na trh dříve, ale Intel se rozhodl jejich prodej i zveřejnění recenzí pozdržet. Chystá pro ně totiž aktualizaci mikrokódů, kterou by výrobci základních desek měli zakomponovat do nových verzí BIOSů právě někdy v polovině března, čili pak bude zapotřebí ještě několik dní přinejmenším na to, aby mohly být s už novými BIOSy provedeny testy. Můžeme zatím jen hádat, co mají nové mikrokódy řešit, ale to se možná v příštích týdnech ještě dozvíme.

