Intel Rocket Lake-S spatřen s turbem 5 GHz

Není to tak pochopitelně první Rocket Lake-S, jehož záznam byl nalezen v databázích Geekbench a 3DMark. Starší kusy ale měly takty přinejlepším 4,3 GHz, zatímco ten nejnovější dosahuje turba až 5 GHz, což by se dalo očekávat vzhledem k použití 14nm výrobního procesu, ale na druhou stranu jde přeci jen o odlišnou architekturu.

Na to ukazují i kapacity cache, tedy ne L3, která má stejnou kapacitu, jako by šlo o aktuální 8jádrový desktopový procesor Intelu. Máme tu ale už 512 kB L2 cache na jádro a ne pouze 256 kB a ze 32 kB na 48 kB se navýšila datová L1 cache. Takt pak začíná na 3,4 GHz, což je už oproti nejlepším osmijádrovým Comet Lake-S o 400 MHz méně, ale na tom může Intel ještě zapracovat.

Pokud tak Rocket Lake-S budou schopny dosáhnout srovnatelných taktů právě s Comet Lake-S, mohly by být skutečně zajímavější, tedy výkonnější. Očekáváme totiž, že budou mít handicap v podobě maximální konfigurace 8C/16T oproti 10C/20T.

Na druhou stranu pravděpodobně využijí architekturu Willow Cove , která slibuje o cca čtvrtinu vyšší výkon na takt než Skylake a pokud by Intel na backportu na 14nm procesu dokázal nabídnout takové IPC, výkon Rocket Lake-S a Comet Lake-S se stejnými takty by se tím alespoň vyrovnal. Výrazně lepší by ale byl jednovláknový výkon, respektive výkon jednotlivých jader a právě kvůli němu by Rocket Lake-S mohly být zajímavé.